Lisboa vai ser este fim de semana a cidade anfitriã de mais um megaevento global que reafirma o crescente reconhecimento da capital portuguesa (e do país em geral) como um polo de crescente cultura tecnológica. Um pouco mais de um mês depois de ter sido mais uma vez o palco da badalada Web Summit, a Altice Arena vai receber amanhã o BLAST_Pro Series, pela primeira vez, um evento que irá demonstrar o poderio de uma das novas tendências da sociedade contemporânea, o desafiante mundo novo dos jogos ou desportos eletrónicos, videojogos ou eSports.

Lisboa recebe em palco na Altice Arena as melhores equipas (seis) e jogadores profissionais de eSports, que já arrecadaram milhões em prémios. O evento abre as portas ao público às 13h30m com uma série de rondas até à grande final, que irá ocorrer às 19 horas, mas o torneio terá início já hoje, à porta fechada, com as primeiras rondas entre as equipas em jogo. Haverá ainda um momento em que os fãs poderão tentar bater os profissionais dos jogos eletrónicos em competição. Estamos a falar do Counter Strike (ou CS), um dos maiores sucessos de sempre da indústria mundial de videojogos.

