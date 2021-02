O Bloco de Esquerda quer saber se o Ministério das Finanças está a par do interesse do Novo Banco na aquisição de uma participação no EuroBic e do impacto que tal teria para as contas do banco. Numa pergunta que será entregue esta sexta-feira no Parlamento, a que o Jornal Económico teve acesso, a deputada Mariana Mortágua questiona as Finanças sobre o impacto da eventual aquisição no EuroBic nas contas da instituição liderada por António Ramalho e no Acordo de Capital Contingente.

Tal como noticiado pelo Jornal Económico, o Novo Banco é uma das entidades que está a avaliar o interesse na compra do EuroBic, tendo sinalizado uma “manifestação preliminar de interesse”.

Mortágua recorda que o Novo Banco é detido a 25% pelo Fundo de Resolução, cujos rácios mínimos de capital têm sido assegurados por injeções do Fundo de Resolução, através de financiamento do Estado, pelo que “a ideia de uma compra, ainda mais com este relevo, levanta um conjunto de questões”.

