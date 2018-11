“Bloom”: um condomínio de luxo na Quinta da Marinha

O “Bloom Marinha”, é um novo condomínio fechado no interior da Quinta da Marinha, em Cascais. Ocupa um terreno com 14 hectares, disponibiliza 88 moradias com tipologias que vão de T1 a T6 e localiza-se em frente aos hotéis Quinta da Marinha e Sheraton, junto ao Health Center e ao “driving range” do golfe.

O terreno é o último grande lote na Quinta da Marinha com capacidade edificativa atribuída pelo PDM de Cascais para a construção. Daí que constitua um produto imobiliário verdadeiramente ‘único’.

O projecto é promovido pela Bloom Marinha, que tem como accionistas duas sociedades promotoras, a Zaphira Capital e a Reformosa (da empresária sino-americana Ming Chu Hsu), ambas com outros investimentos na região de Lisboa. As obras vão arrancar e a conclusão do projecto deverá ocorrer entre dois a três anos, dependendo do ritmo das vendas, disseram-nos os promotores. O investimento envolvido é superior a 100 milhões de euros.

Uma ‘oportunidade’ nas mãos da banca…

“Tratou-se de uma oportunidade… o lote estava nas mãos do BPI, mas o projeto do antigo proprietário pareceu-nos desadaptado ao local e às características da Quinta da Marinha” – referiram ao Imobiliário Adriano Lucas e André Alves Ribeiro, sócios da Zaphira. “O anterior propunha blocos de apartamentos e o Bloom aposta totalmente nas moradias unifamiliares, de diferentes tipologias, e na sua estreita ligação à natureza circundante”.

O plano urbanístico e os projetos de arquitetura são da autoria do atelier português CPU Urbanistas e Arquitetos com a colaboração do gabinete italiano BEST. A arquitetura contemporânea que lhe define a personalidade e os materiais utilizados são condizentes com o respeito pela “natureza envolvente”, com a utilização do betão, a madeira e os grandes envidraçados sobre os jardins, incorporando soluções de elevada eficiência energética. A cobertura vegetal existente no terreno, de que se destacam os pinheiros mansos, é valorizada e integrada paisagisticamente nos espaços livres e nos jardins do empreendimento.

O maior condomínio fechado em promoção no concelho

O Bloom Marinha é atualmente o maior empreendimento em curso no concelho de Cascais destinado a um segmento alto do mercado. O aldeamento, com classificação de 5 estrelas, caracteriza-se pela sua baixa densidade, com moradias de tipologias pequenas (6 T1 e 28 T2) a tipologias médias ou grandes (30 T3, 12 T4, 6 T5 e 6 T6). Todas têm piscinas próprias e vastos jardins privativos que variam entre os 320 m2 e os 2.900 m2 de terreno. As seis moradias T1 e oito das 28 moradias T2 são “duplex” e geminadas duas a duas. Todas as demais 74 moradias são isoladas. A área de construção coberta fechada de cada moradia varia entre os 145 m2 para as mais pequenas e 850 m2 para as maiores. Em algumas tipologias há duas opções, ou a moradia compacta ou com pátio interior.

Privacidade, segurança e serviços ao dispor…

Os preços no Bloom Marinha “começam nos 700 mil a 750 mil euros ” e a moradia de maiores dimensões — um T6 com 850 m2 de área de construção e 2900 m2 de área de terreno custará mais de dois milhões de euros. “Apesar de Cascais estar a começar a seguir a tendência de Lisboa no que respeita aos aumentos de preços, comenta André Alves Ribeiro, os valores do Bloom Marinha ainda não estão ao mesmo nível dos que são praticados na capital atualmente” acrescenta.

Além disso adianta o gestor – “são também mais baixos do que se se quiser construir uma casa de raiz na Quinta da Marinha, nalguns dos lotes de terreno individuais que ainda sobram”. “Esses lotes estão a mil euros o metro quadrado o que pode chegar a uns dois milhões de euros só pelo terreno. Depois ainda falta acrescentar o preço da construção”, acrescenta.

O Bloom Marinha irá dispor ainda de uma área infantil privativa e de uma pequena zona comercial, situada à entrada do empreendimento, dotada de um supermercado de proximidade com 1.600 m2 e outras lojas de conveniência que, para além de servirem o empreendimento, estarão abertas ao exterior servindo também toda a Quinta da Marinha e as zonas envolventes onde atualmente não existe qualquer oferta deste tipo.

O empreendimento será gerido por um operador turístico que prestará serviços de elevada qualidade em todo o aldeamento, podendo os residentes ou hóspedes usufruir de uma gama diversa de opções, desde a receção, à segurança, à jardinagem, ao tratamento das piscinas, a um serviço de reservas, limpeza e lavandaria, etc.

Reservas e vendas animadoras

Embora numa fase ainda inicial de comercialização, o “Bloom Marinha” está já “a criar uma assinalável expectativa nos mercados imobiliários de Cascais e de Lisboa, dada a reduzida oferta de empreendimentos de moradias deste tipo, em condomínio fechado, que ofereçam segurança e serviços aos moradores e utentes, e atendendo à crescente procura por parte de compradores estrangeiros que têm vindo residir para Portugal” – disseram ao Imobiliário os sócios da Zaphira Capital, que garantem com otimismo: “ele tem tudo para dar certo…”.

Jovens promotores portugueses

Adriano Lucas filho do arquiteto urbanista Adriano Callé Lucas e fundador do Grupo CPU e André Alves Ribeiro, sócios da Zaphira Capital, a empresa acionista maioritária do Bloom Marinha, são rostos de uma nova geração de promotores imobiliários. Informados, formados, com uma visão global do mundo em que vivem, mas sabendo reconhecer e valorizar oportunidades existentes no país que os viu nascer…

Formaram-se em Gestão, respetivamente na Universidade Católica e na Universidade de Columbia em Nova Iorque, residem há 12 anos no estrangeiro, e estão actualmente sedeados em Londres. Passaram pela banca de investimento, em Londres e em Nova Iorque, onde também desenvolveram negócios noutros sectores. Decidiram apostar agora no seu país de origem e canalizar investimentos para o setor imobiliário nacional, que atravessa uma boa fase, sendo o Bloom Marinha o seu primeiro grande investimento na economia portuguesa, mas já com outros de enorme potencial e qualidade em carteira.