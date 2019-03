Bloomberg considera EDP um ativo muito cobiçado

O negócio de renováveis ​​de 7,5 mil milhões de euros da EDP-Energias está atualmente entre os ativos mais cobiçados por empresas de serviços públicos e investidores privados, segundo adianta a agência Bloomberg, mas comprar o enorme portefólio do grupo não será fácil.

Primeiro, há a competição, diz a agência norte-americana. O fundo Blackstone, que está ancorado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, está interessado em comprar parte ou toda a EDP Renováveis, em particular o portefólio da empresa nos Estados Unidos, de acordo fontes da Bloomberg.

Há também interesse de outras empresas do setor da energia. Parceiros da Blackstone fazem parte dessa lista. As empresas de serviços públicos, incluindo a francesa Engie, estão entre os pretendentes que consideraram propostas para a unidade em junho do ano passado.

Depois, há uma armadilha, segundo a agência: qualquer acordo vai depender da transação da China Three Gorges Corp. sobre a EDP Energias. A oferta de 9,1 mil milhões de euros da Three Gorges para aumentar a sua participação de 23% na empresa portuguesa tem oposição do investidor Elliott Management. e o acordo ainda está sujeito a várias aprovações regulatórias, incluindo as da União Europeia e o Comité para os Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS).

Um representante da EDP Energias citado pela Bloomberg terá dito que os relatórios da Blackstone são pura especulação e que as operações das renováveis ​​são “completamente essenciais” para os seus negócios. A empresa disse que a energia limpa representará três quartos dos investimentos planeados até 2022, à medida que a empresa agrega capacidade nos EUA e noutros mercados.

O interesse na energia renovável tanto de concessionárias como de investidores privados surge à medida que a energia eólica e a solar evoluem para alternativas de baixo custo. O portefólio da EDP Renováveis nos EUA inclui participações em parques solares e eólicos com capacidade para mais de 5.000 megawatts, de acordo com o seu mais recente relatório de resultados.