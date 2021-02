Apesar da pandemia da Covid-19 ter afetado duramente o sector automóvel em Portugal em 2020 (quebra de 34% nas vendas), a BMcar escapou a este impacto negativo e registou um crescimento anual de 12% nas vendas para 3.428 viaturas.

O grupo que vende BMW e Mini em seis localizações no norte do país, incluindo dois stands no Porto e um em Braga, atingiu um volume de negócios de 142 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 10% face a 2019.

“Para 2020 tínhamos estimado mais um ano de crescimento, tal como nos oito anos anteriores. Todo o plano estratégico que tínhamos desenvolvido tinha como objetivo voltarmos a ter o nosso melhor ano de sempre. O ano arrancou bem, até sermos confrontados com a pandemia”, diz ao Jornal Económico Pedro Rodrigues, presidente executivo do grupo bracarense.

