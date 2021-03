BNP Paribas em Portugal reforça gestão ambiental em nome da sustentabilidade

Para reduzir a pegada carbónica também em Portugal, “uma vez que globalmente o BNP Paribas é Carbon Neutral desde 2017”, o BNP Paribas em Portugal viu renovada a certificação ambiental obtida em 2017 para dois edifícios onde desenvolve a sua atividade, alargar-se agora a quatro, abrangendo sete Entidades do Grupo.

Esta certificação, atribuída pela APCER, abrange todas as atividades, serviços e produtos do BNP Paribas, Securities Services, Personal Finance (que opera sob a marca Cetelem), Cardif, Leasing Solutions, Factor e ITP, nos edifícios ART’s, Gago Coutinho #26 e Torre Ocidente – Colombo, em Lisboa, e URBO, em Matosinhos.

A implementação do Sistema de Gestão Ambiental no BNP Paribas Securities Services, “a primeira Entidade do Grupo a ser certificada em Portugal, foi, na altura, um importante passo na forma como a organização gere os impactes ambientais diretamente causados pela utilização dos edifícios e cujos impactes têm vindo a diminuir desde então”, diz o banco em comunicado.

Nos primeiros três anos, entre 2017 a 2019, foi possível obter os seguintes resultados: -15% no consumo de energia elétrica por colaborador; -66% no consumo de papel de impressão por colaborador; -37% no consumo de água por colaborador.

“A certificação é o resultado de um forte planeamento estratégico nas áreas de negócio envolvidas, que passou pelo estudo do impacto ambiental sob a perspetiva do ciclo de vida dos produtos financeiros e a identificação dos riscos e oportunidades que as alterações climáticas representam para osseus negócios.”, destaca em comunicado Patrícia Freixo, Gestora de Ambiente do Grupo BNP Paribas Portugal.