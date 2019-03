Boeing 737 Max 8: Modelo não é usado por companhias aéreas portuguesas

Depois da queda do Boeing 737 Max 8 da Ethiopian Airlines, várias companhias estão a cancelar voos com estes aviões. O voo da transportadora aérea da Etiópia matou 157 pessoas no total no domingo, 10 de março. Mas há poucos meses, em outubro de 2018, houve um outro acidente com o mesmo modelo de avião que vitimou 189 pessoas na Indonésia, da Lion Air.

Em reação ao acidente mortal deste fim-de-semana, várias companhias aéreas estão a suspender voos com este modelo, apesar dos peritos considerarem que ainda é cedo para tirar conclusões. O regulador de aviação da China já ordenou o cancelamento de voos com este modelo, avança a BBC esta segunda-feira, 11 de março.

“Dado que dois acidentes envolveram o novo avião Boeing 737 Max 8, durante a fase de descolagem, existem alguns graus de semelhança”, disse a Administração da Aviação Civil na China em comunicado.

A suspensão afeta voos da Air China, China Eastern Airlines e a China Southern Airlines. Na China são usados mais de 90 destes modelos. Também a Ethiopian Airlines e a Caiman Airways suspenderam voos com este modelo.

Quais os aviões usados pelas companhias aéreas portuguesas?

Em Portugal, entre as diversas companhias aéreas nenhuma usa este modelo, segundo a informação disponível nos respetivos sites das transportadoras.

Na TAP, a maioria da sua frota é da produtora europeia Airbus, contando com vários modelos: A340, A330, A321, A320, A319. A companhia também conta com dois modelos da brasileira Embraer (195 e o 190) e um modelo da franco-italiana ATR, o 72-600 que é operado pela White.

Já a companhia aérea dos Açores,a SATA, também conta na sua maioria com Airbus: A321 neo, A330, A310 e A320. A SATA também opera aviões da canadiana Bombardier (Q400 e Q200).

As restantes companhias aéreas nacionais só operam voos charters. A Hi Fly conta só com modelos da Airbus: A320, A330, A340 e A380. Já a White conta como modelos da Airbus (A320 e A319 CJ), e da Boeing (B777 e B737), assim como da ATR.

A Euro Atlantic, por seu turno, opera vários modelos Boeing: B737-800NG, B767-300ER, B777-200, e também o Citation CJ3 da norte-americana Cessna. Por sua vez, a Orbest opera somente modelos A330-300 da europeia Airbus.