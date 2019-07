Boeing avisa que pode vir a parar a produção dos 737 MAX

A Boeing deixou o aviso de que poderá ter que suspender a produção do modelo 737 MAX, se os problemas com os reguladores mundiais continuarem, segundo revela a “BBC” esta quinta-feira. A empresa registou o seu maior prejuízo trimestral de sempre no valor de três mil milhões de euros na quarta-feira devido aos problemas com o 737 MAX.

Apesar das adversidades, o presidente da Boeing, Dennis Muilenburg, está confiante de que o avião estará de volta aos céus em outubro. “À medida que os nossos esforços para apoiar um regresso seguro do 737 Max, continuaremos a avaliar os nossos planos de produção”, afirmou aos investidores.

Toda a frota de aviões 737 Max da Boeing foi aterrada em março, depois dos problemas com o modelo terem sido ligados a um acidente da Ethiopian Airlines que matou 157 pessoas. Cinco meses antes, 189 pessoas tinham morrido quando um Boeing 737 Max operado pela Lion Air caiu.

Enquanto as investigações sobre os dois acidentes continuam, a Boeing tem trabalhado para corrigir o seu software de controlo de voo, bem como outras questões identificadas pelos reguladores, incluindo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.

“Estes são tempos de desafio, em primeiro lugar, para as famílias e entes queridos que são afetados por estes eventos recentes, e também para os nossos trabalhadores, que trabalham incansavelmente para cumprir a nossa missão de ligar, proteger, explorar e inspirar o mundo, todos com um foco incansável na qualidade e segurança e fazendo isso com a máxima integridade”, salientou Dennis Muilenburg.

Após os dois acidentes, a produção do 737 Max foi reduzida de 52 para 42 aviões por mês. O efeito colateral dessa ação é que a Boeing tem que pagar mais por peças de avião do que antes, que são feitas de acordo com o volume comprado pela fabricante da aeronave.

A suspensão das entregas dos novos aviões 737 Max para as companhias aéreas também afetou as margens de lucro da Boeing. Reduzir ainda mais a produção do avião agravaria esses problemas, o que poderia levar a Boeing a interromper completamente a produção do 737 Max, uma medida que a empresa não adotou desde que interrompeu a produção do 747 por 20 dias em 1997, quando a procura superou a oferta de peças .

A paragem do 737 Max e os cortes na produção afetaram os clientes da Boeing e provavelmente continuarão a causar atrasos na entrega dos aviões no futuro, reconheceu Dennis Muilenberg.

“Quero agradecer pessoalmente a todos os que continuam a ser nossos parceiros nesta jornada; os nossos clientes de companhias aéreas os seus pilotos, comissários de bordo e outros que foram impactados por estes recursos, representantes de todos os níveis de governo que compartilham o nosso compromisso com a segurança e o público que viaja connosco”, referiu o líder da companhia norte-americana.