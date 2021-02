Boeing suspende operações com 777 depois de falha em motor durante voo

O fabricante norte-americano Boeing ordenou a suspensão da operação de dezenas de aeronaves do modelo 777. A decisão foi tomada depois de um destes modelos apresentar uma falha num motor após levantar voo em Denver, nos Estados Unidos, revela a “BBC”.

O avião em questão, que começou a arder após levantar voo, levava 231 passageiros e teve de regressar ao aeroporto de Denver, com o destino de Honolulu adiado.

A United Airlines, companhia aérea que sofreu o incidente, a Japan Airlines e All Nippon Airways aterraram um total de 62 aeronaves, com a Korean Air a anunciar deixar de usar seis aviões 777 da Boeing. Por enquanto, a Boeing anunciou que vai recolher 128 aviões com o mesmo motor da aeronave em Denver.

“Enquanto a investigação está em procedimento, recomendamos suspender as operações das 69 aeronaves 777 em serviço e de 59 armazenadas, ambas equipadas com motores Pratt & Whitney 4000-112”, apontou a empresa em comunicado a anunciar a decisão. De acordo com a “BBC”, a própria fabricante dos motores, a Pratt & Whitney, já enviou uma equipa para trabalhar com a Boeing para descobrir o problema que fez o motor arder e desmontar-se em pleno ar.

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver – Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.

It made an emergency landing and everyone is ok.

Check out these pieces of the engine falling from the sky…pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 20, 2021