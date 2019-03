Boeing suspende todos os voos com aviões 737 Max 8

Custou mas foi. A Boeing decidiu suspender todos os voos com os 371 aviões 737 Max 8. A decisão da companhia norte-americana acontece depois de terem sido encontradas novas provas no local do trágico acidente da Ethiopian Airlines.

Apesar de inúmeros países em todo o mundo e a regulador europeu (EASA) já terem suspendido voos com este modelo, a autoridade norte-americana para a aviação (FAA) continuava a resistir. A decisão de suspensão acabou por ser tomada na quarta-feira, avança a BBC esta quinta-feira, 14 de março.

O presidente Donald Trump já tinha anunciado a suspensão dos voos do Beoing 737 Max 8 do espaço aéreo norte-americano.

Além dos Estados Unidos, e dos países da União Europeia, outras nações como o Reino Unido, China, India, Brasil ou Austrália já tinham decidido suspender estes voos.

Três dias depois do acidente fatal que vitimou 157 pessoas, a FAA tomou a decisão de suspender os voos no espaço aéreo norte-americano, depois de encontradas as provas.

A Ethiopian Airlines já enviou as caixas negras do voo fatal para Paris onde as comunicações dos pilotos e os dados do voo vão ser investigados por peritos.

A FAA também tem uma equipa a trabalhar no local do acidente, pois a Boeing é norte-americana e os seus aviões são produzidos nos Estados Unidos.

“Tornou-se claro para todos que o registo do voo da Ethiopian Airlines é muito parecido e comportou-se de forma muito semelhante ao voo da Lion Air. As provas que encontrámos no chão demonstraram que o percurso do voo era muito semelhante ao da Lion Air”, disse o administrador da FAA, Dan Elwell, em referência ao acidente da companhia aérea Indonésia que vitimou mais de 180 pessoas em outubro de 2018.