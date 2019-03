Boeing tomba em bolsa mais de 7%

A Boeing está a perder mais de 7% em bolsa esta terça-feira, depois de Agência da União Europeia para a Segurança na Aviação (EASA), o regulador para o espaço aéreo europeu, ter suspendido os voos do Boeing 737 Max 8 nos céus da Europa, no seguimento do acidente da Ethiopian Airlines, no passado domingo.

Na abertura da sessão desta terça-feira, em Nova Iorque, as ações das construtora de aviões norte-americana valiam 384,71 dólares. Mas à medida que diversos países, incluindo os 28 Estados-Membros da União Europeia, começaram a banir o modelo Boeing 737 Max 8 dos respectivos espaços aéreos, os títulos da Boeing estão a negociar nos 371,66 dólares.

Ainda assim, desde o início do ano até esta terça-feira, as ações da Boeing têm acumulado ganhos de 15,27%.

Recorde-se que no passado domingo, o avião da Ethiopian Airlines caiu minutos depois de levantar voo, vitimando todas as pessoas a bordo.