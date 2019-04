Bolsa de Lisboa abre em terreno positivo à boleia dos pesos pesados

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quarta-feira, 3 de abril, a subir 0,24% para 5299.75 pontos. Lá fora, o CAC 40 em Paris sobe 0,70%, o Ibex 35 em Madrid valoriza 0,23%, o Dax 30 em Frankfurt ganha 0,62%, a excepção é o FSTE 100 em Londres que recua 0,087%.

Na banca, o BCP sobe 0,55% para 0,2362 euros, enquanto no retalho a Jerónimo Martins ganha 0,26%.

No setor energético, a EDP sobe 0,17% para 3,5240 euros, a EDP Renováveis valoriza 0,24% par 8,5200 euros, enquanto a Galp sobe 0,48% para 14,53 euros.

Também na bolsa de Lisboa, apesar de estar fora do índice principal, a Sporting SAD anunciou ao mercado na terça-feira que está em curso a renegociação, com os bancos BCP e o Novo Banco, do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira de 2014, incluindo a concessão de waiver (renuncia temporária), vencido no passado 31 de Março.

Para esta renegociação foi crucial a Sporting SAD ter celebrado a 20 de março um acordo para a titularização dos direitos de transmissão televisiva encaixando 65 milhões de euros, diz o clube.