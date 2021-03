Bolsa de Lisboa acompanha ganhos na Europa, com NOS a subir 2,45% antes de divulgar resultados

As principais bolsas europeias encerraram a sessão desta quarta-feira, 10 de março, em sentido positivo. O índice português PSI-20 fechou a sessão a ganhar 0,55% para 4.763 pontos, tendo sido impulsionado pela empresa de telecomunicações Nos, que valorizou 2,45% para 2,84 euros.

A NOS apresenta hoje os seus resultados referente a 2020, após o fecho do PSI 20, com os analistas a preverem lucros de 84,5 milhões de euros.

De destacar ainda os ganhos de 2,18% para 10,53 euros da Galp e de 2% para 17,34 euros da EDP Renováveis. A Jerónimo Martins encerrou a sessão a ganhar 1,62% para 13,52 euros e a energética REN subiu 0,65% para 2,32 euros, com a Sonae a somar 0,07% para 0,69 euros.

O Futebol Clube do Porto encerrou a sessão ao ganhar 7,86% para 0,7550 euros, mantendo o ritmo de subida após passar à próxima fase na Liga dos Campeões.

No sentido inverso, destaca-se a descida de 1,96% para 0,12 euros do BCP, a descida de 1,22% para 6,06 euros da Altri e de 1,13% para 3,50 euros da Novabase. A Ibersol caiu ainda 1% para 5,92 euros e a Navigator depreciou 0,56% para 2,84 euros.

“As bolsas europeias registaram uma sessão de ganhos, num dia em que as atenções estarão voltadas para o leilão de 38 mil milhões de dólares em obrigações de dívida pública a dez anos nos Estados Unidos, um teste aos mercados após a subida das taxas de juro e que condicionou os mercados de ações desde meados de fevereiro até à semana passada. A estabilidade das yields nos últimos dias em solo norte-americano e a descida no velho continente acabaram por ser triggers para os ganhos que se vêm registando esta semana. A revelação de que a inflação nos EUA se manteve controlada em fevereiro e que a Core até desceu ajuda a puxar pelas valorizações”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“O setor das telecomunicações registou a melhor performance, impulsionado pelas subidas de quase 5% de Deutsche Telekom e Telecom Italia. Na frente da pandemia surgiram notas de que a Pfizer e BioNTech podem ter capacidade para fornecerem três mil milhões de doses da vacina Covid-19 em 2022. O presidente Joe Biden deverá duplicar o pedido de vacinas da J&J, solicitando mais 100 milhões para os EUA”, destaca o analista no fecho da sessão desta quarta-feira.

No restante Europa, o sentimento é positivo, apenas com Londres a destacar-se no sentido contrário. O índice alemão DAX apresenta uma valorização de 0,69%, o italiano ganha 0,41% e o britânico FTSE 100 a fechar negativo em 0,06%. O francês CAC 40 fechou a sessão a ganhar 1,11% e o espanhol IBEX 35 encerrou a valorizar 0,34%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma valorização de 0,13%.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 0,75% para os 63,53 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 0,64% para os 67,09 dólares.

No mercado cambial, o euro valorizar 0,01% face ao dólar, para 1,1899 dólares, e a libra esterlina sobe 0,03% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3897 dólares.