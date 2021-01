Bolsa de Lisboa afunda mais de 2% com tombo da EDP Renováveis

O PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira nos 4.785,16 pontos, a cair 2,12%, graças ao tombo da EDP Renováveis de 5,14% para 22,15 euros.

Isto no dia em que a EDP Renováveis anunciou que ganhou contratos para 187 MW em leilões de Espanha e Itália. A empresa liderada por Miguel Stilwell garantiu projetos de energia energia solar e eólica em Espanha e Itália que deverão iniciar operações partir de 2022.

Por sua vez a EDP recuou 2,30% para 5,10 euros; os CTT caíram 3,12% para 2,33 euros; a Corticeira Amorim perdeu 2,20% para 10,66 euros; a Ramada desceu 2,56% para 4,56 euros; a Pharol voltou a fechar em queda (-2,83%); o BCP também com um queda expressiva de 1,91% para 0,1131 euros; a Novabase fechou a cair 1,80% para 3,280 euros; e a Jerónimo Martins também se destaca ao recuar 1,43% para 13,82 euros.

O cenário de quedas assolou quase todo o PSI-20, com exceção da Semapa (+0,34% para 8,82 euros); da REN (+0,21% para 2,360 euros) e da Ibersol (+0,20% para 4,94 euros).

A Europa também esteve hoje em correção perante preocupações com fornecimento de vacina Covid-19.

“A sessão foi de quedas relativamente expressivas para os principais índices de ações europeus, com o PSI20 a ser o mais castigado”, constata Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“O índice nacional chegou a tombar mais de 4%, arrastado pela EDPR, mas acabou por atenuar a queda nas últimas horas de negociação. Altri, CTT, Corticeira Amorim, Pharol, F. Ramada e EDP acabaram por ainda assim recuar mais de 2%”, refere o analista.

Na Europa, “um confronto entre a AstraZeneca e a União Europeia quanto a atrasos nas entregas de vacinas foi visto como um fracasso do bloco em colocar a sua campanha de vacinação em massa no caminho certo e lançou dúvidas sobre suas esperanças de atingir mais rapidamente a imunidade de grupo, de forma a sair dos lockdowns que podem levar à recessão no 1.ºtrimestre”, segundo o analista do BCP.

À hora de fecho das bolsas no velho continente o sentimento em Wall Street também era negativo, enquanto os investidores aguardam pelas decisões de política monetária da Fed nos EUA (pelas 19h de Lisboa), onde as atenções estarão voltadas para as perspetivas do Banco Central norte-americano sobre o impacto da pandemia e a forma como pretende suportar a economia.

Pouco depois, após o fecho, apresentam contas as gigantes Apple, Facebook e Tesla.

Destaque esta manhã para a revelação de que a confiança dos consumidores na Alemanha caiu mais que o previsto em janeiro.

A operadora holandesa de telecomunicações, a KPN mostrou-se animada (+2,19) com as contas. A Air France que chegou a ter ganhos acima dos 6% fechou a subir 2,72% e a francesa Klépierre disparou 21,9%.

O EuroStoxx 50 caiu 1,57% para 3.536,4 pontos e o Stoxx 600 recuou 1,16%.

Londres viu o FTSE 100 cair 1,3% para 6.567,4 pontos; o CAC recuou 1,16% para 5.459,62 pontos; o DAX caiu 1,81% para 13.620,5 pontos; o FTSE MIB recuou 1,47% para 21.662,7 pontos e o IBEX fechou a cair 1,41% para 7.852,7 pontos.

Nas commodities, o petróleo Brent, referência na Europa, sobe 0,79% para 56,35 dólares.

O euro cai 0,45% para 1,2105 dólares.

No mercado de dívida pública a 10 anos, a Alemanha tem os juros em queda de 1,23 pontos base para -0,55%.

Portugal recua 0,15 pontos base para 0,02% e Espanha pelo contrário vê os juros subirem 0,09 pontos base para 0,07% e Itália tem os juros a agravarem ligeiramente (+0,76 pontos base para 0,65%).