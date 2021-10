Bolsa de Lisboa em terreno negativo com Galp a recuar mais de 4%. Rússia alivia pressão no gás

O PSI-20 caiu 1,33% para 5.460,27 pontos esta quarta-feira numa sessão em que as bolsas europeias vivem dia de correção.

Por cá destacou-se a Galp Energia com uma queda de 4,02% para 9,59 euros. Num dia em que o Brent cai em Londres 1,48% para 81,314 dólares o barril, e o crude West Texas desce, nesta altura 1,44% para 77,7 dólares.

A afetar a cotação da Galp poderá estar a notícia de que a Rússia pretende aumentar a exportação de gás natural para a Europa. Este anúncio está a provocar fortes quedas nos preços do gás natural que vinha numa escalada imparável.

O BCP recuou 2,47% para 0,1620 euros; a Mota-Engil caiu 2,45% para 1,315 euros; a NOS perde 2,18% para 3,41 euros; a Navigator tombou 2,38% para 2,95 euros; a Altri perdeu 2,12% para 5,09 euros; a GreenVolt recuou 2,06% para 5,70 euros e a EDP Renováveis fechou a cair 1,34% para 20,56 euros.

Apenas cinco cotadas fecharam no verde, e o destaque vai para a Ibersol que avançou 0,69% para 5,84 euros; e a Jerónimo Martins que subiu 0,55% para 18,14 euros. Há ainda a destacar a Semapa que valorizou 0,51% para 17,78 euros.

Na Europa, o EuroStoxx 50 recuou -1,30% para 4.012,65 pontos e o Stoxx 600 perdeu -1,05%.

Nas praças, o FTSE 100 caiu 1,15% para 6.995,9 pontos; o CAC recuou 1,26% para 6.493,12 pontos; o DAX desceu 1,46% para 14.973,3 pontos; o FTSE MIB deslizou 1,35% para 25.605,7 pontos; e o IBEX 35 caiu 1,71% para 8.775 pontos.

Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking destacou hoje que o sector das viagens e dos automóveis chegaram a estar entre os mais castigados em selloff nas bolsas.

As quedas foram no entanto “transversais a todos os setores do Stoxx 600, denotando que os investidores adotam uma postura mais defensiva na semana que antecede o arranque oficial da época de apresentação de contas do terceiro trimestre”.

“Já as ações ligadas às criptomoedas continuam em alta, perante o disparo de criptomoedas como a Bitcoin, depois de o presidente da SEC [regulador dos mercados norte-americano], Gary Gensler, ter referido que os EUA não vão banir as criptomoedas como fez a China”, avança o analista do BCP.

“Os mercados de ações europeus viveram um dia de correção, num sentimento que é de resto transversal às congéneres de Wall Street. A revelação de que as empresas nos EUA criaram mais postos de trabalho que o previsto em setembro foi absorvida com naturalidade pelos investidores, até porque o mercado laboral norte-americano continua menos robusto do que antes da pandemia”, segundo Ramiro Loureiro.

As encomendas às fábricas na Alemanha denotaram uma queda mais acentuada que o previsto (face ao mês de julho) e as vendas a retalho na região da moeda única estagnaram em termos homólogos em agosto, apontou o mesmo analista. Ou seja, as encomendas às fábricas na Alemanha desiludiram o mercado.

O euro cai 0,45% para 1,1546 dólares.

A subida das yields de dívida soberana, aliadas a dados macroeconómicos abaixo do esperado está a gerar receios nos investidores sobre a recuperação da zona euro, referem os analistas.

O dívida alemã a 10 anos tem os juros a subirem 0,59 pontos base para -0,18%. Portugal tem os juros a subirem 1,00 pontos base para 0,37%. Espanha idem com os juros em alta de 1,15 pontos base para 0,47% e Itália vê os juros agravarem 3,26 pontos base para 0,89%

Destaque ainda para as notícias políticas da Alemanha. Os verdes querem negociar coligação parlamentar. O partido pretende iniciar conversações exploratórias com o SPD e o partido liberal FDP sobre a formação de uma coligação governamental, disse a co-líder do Partido Verde, Annalena Baerbock.

O petróleo cai mais de 2% em Londres e nos EUA. Henrique Tomé, analista da corretora XTB, realça que os inventários de petróleo nos EUA aumentaram cerca de 2,346 milhões de barris na semana que terminou a 1 deoutubro, após um aumento de 4,578 milhões na semana anterior e em comparação com as estimativas dos analistas que apontavam para uma redução de 418 milhões, de acordo com o EIA Petroleum Status Report.

Os inventários de petróleo aumentaram para 1,548 milhões de barris, depois de um aumento de 131 mil barris em relação à semana passada.