Bolsa de Lisboa em terreno negativo na abertura de sessão

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno negativo na abertura de sessão de segunda-feira.

O PSI 20 desce 0,39% para 4.829,20 pontos.

O cenário é semelhante nas principais praças europeias. Lá fora, Frankfurt desce 0,29%, Londres perde 0,49%, Paris recua 0,81% e Madrid desvaloriza 1,45%.

A liderar as quedas está o BCP que recua 1,80% para 0,1145 euros. Segue-se a Galp que desce 1,56% para 10,09 euros e a Altri que desvalorizar 0,81% para 6,11 euros.

Segue-se a Navigator que desce 0,57% para 2,77 euros e a Sonae que recua 0,45% para 0,7720 euros.

Do lado das subidas, destaque para os CTT que ganham 2,94% para 3,15 euros, a Ramada que sobe 1,50% para 5,42 euros, e a Pharol que valoriza 0,87% para 0,1162 euros. Destaque para a EDP Renováveis que ganha 0,12% para 17,28 euros.

Hoje nas notícias, o Bank for International Settlements (BIS) arranca com a sua conferência sobre inovação até 25 de março, que vai contar com a participação da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell.