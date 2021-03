Bolsa de Lisboa encerra em terreno negativo penalizada pelas elétricas

O principal índice bolsista português encerrou a sessão desta quarta-feira no ‘vermelho’, numa Europa ‘mista’ mantendo a tendência de abertura. Impulsionado pelas perdas do Grupo EDP e da REN , o PSI-20 fechou a cair 0,68% para 4.844,82 pontos.

A EDP encerra a sessão a perder 2,31% para 4,908 euros, seguida pela REN que recuou 2,88% para 2,36 euros e pela EDP Renováveis que desceu 1,69% para 17,46 euros.

No ‘verde’, registam-se os ganhos da Pharol, que sobe 1,92% para 0,117 euros e a subida de 1,83% para 10,075 euros da Galp.

Entre as congéneres europeias, apenas o DAX acompanha o índice português em baixa, a descendo 0,35% para 14,611.40 pontos. Em terreno positivo, o britânico FTSE 100 encerra a sessão a ganhar 0,23% para 6,714.80 pontos, o espanhol IBEX a crescer 0,62% para 8.442 pontos e o francês CAC a aumentar 0,03% para os 5,947.29 pontos.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 5,57% para os 60.98 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 5,41% para os 64.08 dólares em Londres. A valorização do ‘ouro negro’ acontece na sequência de um petroleiro ter ficado encalhado quando fazia a ligação entre a China e a Europa – via marítima é crucial para o petróleo do Médio Oriente chegar à Europa e às Américas.

“Os inventários de petróleo nos Estados Unidos aumentaram cerca de 1,91 milhão de barris na semana que terminou a 19 de março, após um aumento de 2,396 milhões na semana anterior e em comparação com as estimativas dos analistas de uma redução de 272 mil, de acordo com o EIA Petroleum Status Report. Os inventários de petróleo bruto de Cushing caíram 1,935 milhões de barris, após uma queda de 624 mil de barris na semana passada”, destacam os analistas da XTB.