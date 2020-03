Bolsa de Lisboa fecha no ‘vermelho’ com tombo de 5% do BCP

O PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, dia 5 de março, em terreno negativo, com queda de 2,20%, para os 4.858,80 pontos. O principal índice nacional acompanhou o sentimento pessimista de Wall Street e da Europa e foi prejudicado pelas fortes desvalorizações do BCP (-5,09%, para 0,1492 euros) e da Mota-Engil (-6,69%, para 1,23 euros).

“Ao contrário de ontem, o sentimento destes investidores pautou-se hoje por uma elevada aversão ao risco. Esta aversão ao risco refletiu-se, em graus diferentes, sobre a quase totalidade dos membros do índice nacional. Essa aversão foi mais pronunciada em títulos mais cíclicos como o BCP e a Mota-Engil mas mais ténue em relação à REN, à EDP, à Jerónimo Martins e à EDP Renováveis (a única a terminar com um ganho, de 0,30%)”, referem os analistas do CaixaBank/BPI Research.

No ‘vermelho’ fecharam ainda as ações da NOS (-3,23%, para 3,47 euros), da Pharol (-2,61%, para 0,82 euros), da Navigator (-3,83%, para 2,76 euros) ou dos CTT – Correios de Portugal (-3,35%, para 2,30 euros).

O mesmo se passou nas principais praças europeias, que caíram mais de 1 e 2%. Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, refere que a sessão foi bastante negativa para as bolsas europeias por causa das análises de choque do Covid-19 na economia. “A S&P prevê um impacto negativo de 50 pontos base no crescimento económico mundial e um analista do MSCI calculou possíveis impactos nos mercados de ações. Entretanto, as companhias aéreas vão cancelando voos e a Associação Internacional de Transporte Aéreo prevê impactos na indústria que podem ultrapassar os 100 mil milhões de dólares nas receitas em 2020”, lembra o analista.

A OPEP vai propor um corte adicional de 1,5 milhões de barris por dia para estabilizar o preço do ‘ouro negro’, cuja procura sofreu com o surto do novo coronavírus, o que levou os preços do petróleo a recuar. A cotação do barril de Brent está a cair 0,47%, para 50,89 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,34%, para 66,42 dólares por barril.

“Amanhã, os aliados da OPEP juntam-se à reunião, grupo conhecido por OPEP+, do qual faz parte a Rússia, a qual poderá ter um papel preponderante na decisão conjunta por um corte de produção”, diz André Pires, analista da XTB, numa nota de mercado.

Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 0,50% face ao dólar (1,1190) e a libra esterlina “valoriza” 0,54% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2939).