Bolsa de Lisboa mantém-se em baixa com Navigator a liderar as perdas

A bolsa portuguesa mantém.se a meio da sessão desta quarta-feira (13 de maio) em terreno negativo, seguindo a tendência das principais praças da Europa. O índice PSI-20 iniciou as negociações de hoje com uma queda de 1,62%, para os 4.085,05 pontos e está agora a deslizar 0,61%, para 4.126,62 pontos.

A praça lisboeta está a ser penalizada sobretudo pela desvalorização da Galp Energia (-2,18%, para 9,79 euros), do BCP (-1,73%, para 0,09 euros) e Navigator (-3,25%, para 2,14 euros).

Por outro lado, a REN sobe 2,86%, para 2,52 euros, após ter anunciado que o dividendo de 0,17 euros por ação será pago a partir de 25 de maio, sendo que os títulos deixam de conferir direto ao mesmo a partir de 21 de maio. As ações da Jerónimo Martins, que depois do fecho do mercado irá apresentar resultados, também avançam: 0,10%, para 15,77 euros.

A casa de investimento CaixaBank BPI Equity Research estima que as vendas comparáveis da retalhista na Polónia “sejam fortes, embora a partir de agora o foco deva virar-se para as margens”. Segundo estes analistas, as receitas da dona do Pingo Doce deverão ter subida 12% face ao mesmo trimestre de 2019 para os 4746 milhões de euros, o EBITDA crescido 4% para os 223 milhões de euros e o resultado líquido aumentado 5% para os 76 milhões de euros.

Nas restantes bolsas do ‘Velho Continente’, reina igualmente o pessimismo devido ao fecho de Wall Street, com os três principais índices no ‘vermelho’. O índice alemão DAX perde 1,52%, o britânico FTSE 100 desliza 0,86% após ser divulgado que e a economia do Reino Unido contraiu menos do que o esperado no primeiro trimestre, o francês CAC 40 cai 1,65%, o holandês AEX resvala 0,70%, o espanhol IBEX 35 desce 0,87% e o italiano FTSE MIB recua 1,17%. O Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma desvalorização de 1,39%.

“No seio empresarial destaque para a reação positiva da Alcon, depois de apresentar os números do primeiro trimestre, sendo mesmo a empresa que valoriza mais no Stoxx 600. Já o Commerzbank reage negativamente após a divulgação de resultados. As quedas são transversais a todos os setores no universo Stoxx 600 com o Viagens & Lazer e Auto a recuarem mais de 2,5%”, assinala Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Em relação ao mercado petrolífero, o WTI (produzido no Texas) está a subir novamente (+0,39%, para 25,88 dólares por barril), enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 0,13% para 29,24 dólares.