Bolsa de Lisboa no ‘verde’ ao ser impulsionada por Ibersol e Pharol

A bolsa de Lisboa está a ganhar 1,33% para 4.788,85 pontos no meio da sessão desta segunda-feira, 15 de fevereiro. No índice lisboeta, a Ibersol sobe 5,58% para 5,30 euros e a Pharol valoriza 4,12% para 0,13 euros, impulsionando o PSI 20.

Além destas duas empresas, também a Galp valoriza 4,02% para 9,38 euros, o BCP cresce 3,11% para 0,12 euros e a Navigator sobe 2,92% para 2,68 euros. A Sonae sobe 2,63% para 0,66 euros, a Ramada valoriza 0,81% para cinco euros, a Corticeira Amorim cresce 0,73% para 11,08 euros e a Novabase ganha 0,56% para 3,58 euros.

No sentido inverso surge em destaque o grupo EDP. A EDP Renováveis cai 1,72% para 20,05 euros e a EDP desvaloriza 0,32% para 4,92 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo, com Frankfurt a valorizar 0,40% para 14.105,65 pontos e França a ganhar 1,43% para 5.785,06 pontos. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 1,49% para 8.175,00 pontos, Londres sobe 1,79% para 1.078,2 pontos e Itália soma 0,84% para 2.310,2 pontos. O Euro Stoxx segue a subir 1,02% para 3.733,35 pontos.

“No seio empresarial destaque para a valorização superior a 17% da Vivendi, após notas apontarem que a empresa pode separar a Universal Musical este ano. Já a Tesco tomba 20%, perante notas de que pode ser impedida de seguir em frente com o seu plano de despedimento e recontratação dos colaboradores com salários inferiores”, destaca Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“No exterior destaque para Itália, depois de Mario Draghi, ex-presidente do BCE, ter sido oficializado como primeiro-ministro. Nos EUA Donald Trump foi absolvido pelo Senado no segundo julgamento de impeachment, apesar de 57 votos a favor e apenas 43 contra, ficando, no entanto, aquém da maioria necessária de dois terços”, termina o analista.