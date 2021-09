Bolsa de Lisboa no ‘verde’ impulsionada pelo BCP numa Europa ‘mista’

A bolsa de Lisboa segue a meio da sessão desta quinta-feira em terreno positivo, invertendo a tendência de abertura e em sintonia com as congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,61%, para 5.452,56 pontos.

Na bolsa portuguesa, destaque para o Banco Comercial Português (BCP), com as ações a valorizarem 3,11% para os 0,1556 euros. Segue-se a Galp que avança 1,59% para 9,73 euros, a Jerónimo Martins que aumenta 0,64% para os 17,415, a Navigator que sobe 0,73% para os 3,032 euros e a EDP Renováveis que ganha 0,38% para os 21,18 euros.

“As declarações de Chuck Schumer, líder da maioria no Senado norte-americano, de que os legisladores chegaram a um acordo para evitar um shutdown do Governo esta quinta-feira, estendendo a permissão de gastos estatais até 3 de dezembro, parecem ter gerado otimismo nos investidores, numa altura em que agências federais preparavam o encerramento parcial de partes não essenciais do Estado”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

O trader acrescenta que “os dados de atividade na China até mostraram um regresso inesperado dos serviços à expansão em setembro, o que ajudou no sentimento de início da sessão europeia, mas a contração da indústria chinesa pela primeira vez desde fevereiro de 2020 reacendeu os receios de travagem da economia, que luta para travar os efeitos da crise de eletricidade”.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,28% e o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,46%. Já o francês CAC 40 sobe 0,09% e o britânico FTSE 100 avança 0,28%.

O preço do petróleo está a cair nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 0,19% para os 74,69 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 0,15% para os 77,97 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,18% face ao dólar norte-americano, para 1,1574 dólares.