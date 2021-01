Bolsa de Lisboa segue no ‘verde’, com bolsas europeias a negociarem em terreno misto

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,10% para 5.082,52 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 20 de janeiro. No índice lisboeta, a EDP Renováveis surge em destaque ao valorizar 1,49% para 23,85 euros, bem como The Navigator que ganha 1,25% para 2,58 euros.

Além destas duas empresas, a Altri sobe 0,68% para 5,21 euros, a Pharol valoriza 0,58% para 0,13 cêntimos e a Ibersol ganha 0,40% para 5,04 euros. A Galp surge a ganhar 0,13% para 9,24 euros no meio da sessão do PSI20.

No sentido negativo encontram-se os CTT a perder 1,56% para 2,53 euros, a Sonae que desvaloriza 0,91% para 0,71 cêntimos e a Corticeira Amorim que perde 0,70% para 11,30 euros. À semelhança, também a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, perde 0,83% para 14,40 euros, o BCP desvaloriza 0,55% para 0,13 cêntimos e a EDP deprecia 0,41% para 5,30 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno misto. Frankfurt surge neste meio da sessão a ganhar 0,48% para 13.881,30 pontos, Paris soma 0,21% para 5.610,60 pontos e Itália valoriza 0,40% para 2.200,2 pontos. Madrid segue no ‘vermelho’ a perder 0,62% para 8.148,00 pontos e Londres desvaloriza 0,11% para 1.078,8 pontos.