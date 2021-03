Bolsa de Lisboa segue no ‘verde’ com Ibersol e BCP a subir mais de 2%

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,90% para 4.744,43 pontos no meio da sessão desta segunda-feira, 1 de março. No índice lisboeta, a Ibersol lidera os ganhos ao subir 2,44% para 5,88 euros, enquanto o BCP sobe 2,05% para 0,12 euros.

Além destas duas empresas, a Altri valoriza 2,07% para 6,17 euros, os CTT somam 2% para 2,55 euros e a Galp cresce 1,57% para 9,43 euros. A Pharol sobe 0,33% para 0,12 euros, a REN valoriza 0,22% para 2,28 euros e a Semapa cresce 0,17% para 11,92 euros.

No sentido contrário, apenas a Nos negoceia no ‘vermelho’ ao depreciar 1,51% para 2,73 euros.

A EDP e a Novabase permanecem inalteradas, com as suas ações a valerem 4,75 euros e 3,74 euros, respetivamente.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo. Frankfurt está a valorizar 0,77% para 13.891,85 pontos e Paris ganha 1,18% para 5.770,76 pontos. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 0,86% para 8.296,00 pontos, Londres soma 1,31% para 1.058,0 pontos e Itália sobe 1,12% para 2.258,4 pontos. O Euro Stoxx segue a crescer 1,03% para 3.673,95 pontos.

“Os principais índices de ações europeus seguem em alta a meio da manhã desta segunda-feira e reforçaram o otimismo da abertura após a revelação de que a atividade industrial na Zona Euro acelerou o rimo de expansão em fevereiro. O indicador atingiu mesmo o valor de leitura mais elevado dos últimos três anos”, destaca o analista Ramiro Loureiro do Millennium investment banking.

“Os ganhos são transversais a todos os setores do Stoxx 600, com Retalho, Viagens & Lazer e Recursos Naturais a acumularem mais de 2,5%. Em território nacional Ibersol, BCP e CTT lideram o PSI20. No exterior a Kering recebeu nota positiva da Jefferies e é a mais animada no Euro Stoxx 50”, indica o analista.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,91% para os 62,06 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,96% para os 65,04 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,24% face ao dólar, para 1,2046 dólares, e a libra esterlina soma 0,08% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3944 dólares.