Bolsa de Lisboa valoriza à boleia de subida de 5,6% da Galp

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,09% para 4.858,65 pontos no meio da sessão desta terça-feira, 9 de fevereiro. No índice lisboeta, a Galp destaca-se no ‘verde’ ao subir 5,64% para 9,02 euros, no dia seguinte a receber o novo CEO Andy Brown, que fez quatro pedidos essenciais.

Além da Galp, a Altri soma 2,16% para 5,43 euros, The Navigator valoriza 0,63% para 2,55 euros, enquanto a Semapa cresce 0,44% para 9,18 euros. A Jerónimo Martins valoriza 0,42% para 13,06 euros, o BCP soma 0,24% para 0,12 euros e a Pharol sobe 0,16% para 0,12 euros.

No sentido contrário, a EDP Renováveis surge a desvalorizar 2,83% para 22,30 euros e a Ramada perde 1,26% para 4,69 euros. A Mota-Engil desvaloriza 1,12% para 1,42 euros, a EDP deprecia 1,14% para 5,02 euros e a Corticeira Amorim cai 0,72% para 11 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno misto, com Madrid a liderar as perdas ao depreciar 0,96% para 8.140,00 pontos. Segue-se Frankfurt, também em sentido negativo ao perder 0,40% para 14.004,20 pontos, Itália perde 0,40% para 2.282,6 pontos, e o Euro Stoxx 50 desvaloriza 0,17% para 3.659,39 pontos.

Paris segue em sentido positivo ao valorizar 0,02% para 5.687,16 pontos e Londres cresce 0,04% para 1.048,2 pontos.

“O índice nacional é impulsionado pelo disparo de 5,6% da Galp, após o novo CEO afirmar que a empresa pode desempenhar um papel fundamental na transição energética. No seio empresarial a AMS recua 6,8%, em reação às contas do quarto trimestre. No plano macroeconómico foi revelado que tanto as exportações como as importações alemãs registaram um desempenho acima do previsto no mês de dezembro. Nos EUA foco para o Senado, onde se irá iniciar o segundo julgamento de impeachment de Donald Trump”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.