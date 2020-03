Bolsa de São Paulo paralisa operação após queda de mais de 10%

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em que são negociados ativos das maiores empresas do Brasil, interrompeu hoje por 30 minutos as operações após uma queda de mais de 10% causada pela quebra nos preços do petróleo.

A queda no Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, logo após a abertura dos negócios em relação ao fecho de sexta-feira, ativou um dispositivo chamado ‘circuit breaker’, que permite parar as ordens de compra e de venda quando há uma oscilação muito grande nos preços das ações.

Este dispositivo é acionado somente em momentos atípicos de mercado, em momentos de forte queda de preços, baseado na oscilação do Ibovespa.

A paralisação aconteceu às 10:30 (horário local) e durou trinta minutos.

Por volta das 11:20 o Ibovespa registava uma queda de 9,60% e o pregão estava em 88.723 pontos. As ações da Petrobras, empresa petrolífera estatal brasileira, caíam cerca de 21%.