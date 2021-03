Bolsa portuguesa acompanha Europa em alta. Valorização da Galp impulsiona PSI 20

A reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, esta quinta-feira, vai ser um do eventos principais numa altura em que os investidores mostram preocupações com asubida das ‘yields’ soberanas e possíveis aumentos da inflação. Por cá, o IGCP realiza um leilão de Obrigações do Tesouro na quarta-feira a S&P divulga o relatório sobre a notação da República na sexta.