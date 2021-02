Bolsa portuguesa animada acompanha Europa em alta. EDP e Galp levam o PSI 20 avante

A bolsa portuguesa iniciou a sessão desta terça-feira a negociar em alta. O principal índice bolsista português (PSI 20) avança 0,48%, para 4.812,65 pontos. Praça nacional negoceia em linha com as principais praças europeias.

Entre as principais congéneres europeias, o alemão DAX ganha 1,41%, o britânico FTSE sobe 0,92%, o francês CAC 40 soma 1,16% e o espanhol Ibex 35 valoriza 0,52%. Os investidores europeus consolidam esperanças relativamente ao plano de vacinação na Europa, depois de ter sido noticiado que a Astrazeneca e a Pfizer vão garantir mais doses do que o esperado.

A bolsa portuguesa é impulsionada pelo sector energético, com a EDP e a Galp Energia em destaque. A empresa liderada por Miguel Stilwell ganha 0,46%, para os 5,25 euros, e a petrolífera nacional avança 0,66%, para os 22,8 euros. Já a Galp ganha 0,49%, para 8,16 euros.

A petrolífera nacional acompanha o ritmo da negociação do “ouro negro”. Em Londres, o Brent, que é referência para Portugal, soma 1,30%, para 57,06 dólares. Em Nova Iorque, o WTI cresce 1,38%, para 54,29 dólares. As cotações do petróleo valorizam pela terceira sessão consecutiva, com os investidores a mostrarem-se confiantes com o futuro da procura. Ao mesmo tempo, a desvalorização do dólar, moeda que domina a negociação, ajuda.

A abrilhantar o arranque da sessão no PSI 20 estão os títulos das papeleira Semapa. A Semapa apresentou resultados de 2020 na segunda-feira, apontando que os ganhos caíram 14% face ao ano de 2019.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,22% face ao dólar, para 1,208 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro deprecia 0,02%, para 0,882 libras. A libra aprecia 0,27% face à divisa norte-americana, para 1,369 dólares.

[Informação atualizada pela última vez às 9h45]