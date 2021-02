Bolsa portuguesa contraria Europa e negoceia em alta. Galp e BCP impulsionam PSI 20

O principal índice bolsista português (PSI 20) iniciou a sessão desta terça-feira a negociar no verde. O PSI 20 avança 0,19%, para 4.872,22 pontos, numa altura em que as principais praças europeias negoceiam em terreno negativo, corrigindo ganhos das sessões anteriores.

Entre as principais congéneres, o alemão DAX perde 0,25%, o britânico FTSE recua 0,34%, o francês CAC 40 desliza 0,01% e o espanhol IBEX 35 cai 0,35%. A expectativa sobre os estímulos de 1,9 biliões de dólares na economia norte-americana tem alimentado os investidores. Mas agora as esperanças começam a perder força, com o impacto de uma inflação crescente a ser refletida pelos investidores. Na segunda-feira, o Wall Street fechou em alta.

Na bolsa portuguesa, a negociação é impulsionada pelo Banco Comercial Português, por ser a cotada mais ativa, que iniciou a sessão a ganhar 1,14%, para 0,124 euros. Mas é a Galp Energia que lidera os ganhos na abertura, disparando 2,59%, para 8,54 euros, em linha com o mercado petrolífero. Segue-se o conglomerado Sonae, que avança 0,23%, para 0,663 euros.

A quebra da EDP (-0,86%) trava maiores ganhos.

O mercado petrolífero negoceia a todo o gás, com o barril do Brent, que é produzido com a matéria-prima extraída do Mar do Norte, a ser negociado acima dos 60 dólares, o que representa ganho de 0,46%. Já o WTI, que é negociado em Nova Iorque, avança 0,57%, para 58,31 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,24% face ao dólar, para 1,207 dólares. Já na relação com a libra a moeda da zona euro negoceia flat. Por sua vez, a libra aprecia 0,25% face à divisa norte-americana, para 1,377 dólares.

[Informação atualizada pela última vez pelas 8h25]