Bolsa portuguesa mantém tendência de abertura e segue no ‘verde’

A bolsa portuguesa segue em terreno positivo, mantendo a tendência de abertura, e seguindo em sintonia com as duas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,26%, para 4.830,27 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,59% e o britânico FTSE 100 avança 0,49%, o francês CAC 40 aumenta 0,05% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,47%.

“Os índices europeus prosseguem em alta, numa altura em que a lista de países que suspenderam a vacina da AstraZeneca continua a aumentar, como medida de precaução após terem sido reportados alguns casos de coágulos sanguíneos, estando a ser analisado se tal se pode dever a efeitos adversos. Países aguardam pela reavaliação da Agência Europeia para o Medicamento que se deve pronunciar a 18 de março”, comenta o analista da Millennium investment banking, Ramilo Loureiro.

Na bolsa portuguesa, destaque para a NOS, que lidera os ganhos com as ações a subirem 1,62% para os 3,014 euros. Segue-se a EDP Renováveis, que avança 0,79% para 17,82 euros e a EDP que valoriza 0,42% para os 4,775 euros. Em sentido contrário, a Pharol lidera as perdas a desvalorizar 3,17% para os 0,1162 euros, com a Galp em seguida a perder 0,85% para os 10,54 euros.

O preço do petróleo cai nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI desce 1,53% para os 64,39 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 1,52% para os 67,84 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,12% face ao dólar norte-americano, para 1,1942 dólares.