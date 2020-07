Bolsas europeias aguardam pela reunião do BCE em queda. PSI 20 pressionado por EDP

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,30%, para 4.406,78 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quinta-feira, 16 de julho. Os investidores europeus aguardam pela reunião do Banco Central Europeu (BCE), que se realiza hoje.

O BCE vai reúne novamente para debater política monetária, com o foco no plano económico do banco central para apoiar a recuperação das economias europeias. Os investidores aguardam por sinais de Christine Lagarde, sobretudo, se o BCE poderá reforçar o seu plano de compra de ativos.

A influenciar também o desempenho das bolsas europeias está a queda dos principais indices asiáticos, apesar dos dados animadores vindos da China. A bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 0,76% para 22.770,36 pontos. Também o segundo indicador, o Topix, desceu 0,66% para 1.579,06 pontos no fim da sessão.

De acordo com os dados divulgados pelas autoridades chinesas, o PIB daquele país cresceu 3,2% no segundo trimestre deste ano, depois de uma contração de 6,8% nos primeiros três meses do ano. Mas em comparação com os primeiros seis meses de 2019, a China regista uma queda homóloga de 1,6%.

Na bolsa portuguesa, as quedas de EDP (-1,21%), EDP Renováveis (-0,75%) e a Jerónimo Martins (-0,77%) destacam-se entre as cotadas que pressionam o PSI 20.

A EDP anunciou na quarta-feira que vai adquirir a espanhola Viesgo por dois mil milhões de euros. Mas para financiar a operação vai avançar com um aumento de capital, precisamente, de mil milhões de euros. Este é o primeiro movimento de mercado da energética, depois de Miguel Stilwell d’Andrade ter assumido interinamente a presidência executiva da EDP.

Também os recuos da Semapa (-0,85%), da Pharol (-0,79%) e da Corticeira Amorim (-1,02%) contribuem para penalizar o PSI 20.