Bolsas europeias cedem e PSI 20 fecha no ‘vermelho’ com a Jerónimo Martins a penalizar

A Bolsa de Lisboa negociou grande parte da sessão em terreno positivo, a acompanhar a tendência europeia, mas as principais praças acabaram por inverter e fechar no ‘vermelho’. Entre as cotadas que mais penalizaram o índice PSI 20 – que perdeu 0,14% para 5.019,07 pontos – estiveram a Jerónimo Martins, a EDP e a EDP Renováveis.

“O PSI 20 terminou o primeiro dia da semana com perdas ligeiras. A fraqueza das ações mais permeáveis à conjuntura internacional foi compensada pela valorização dos títulos mais associados às matérias-primas”, explicaram os analistas do BPI.

A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos esteve entre os pesos-pesados que mais caíram, com uma perda de 1,18% para 11,315 euros por ação. A EDP caiu 0,76% para 3,145 euros, a EDP Renováveis desvalorizou 0,67% para 8,100 euros e os CTT perderam 0,63% para 3,180 euros.

Em contra-ciclo, a Navigator subiu 0,98% para 4,142 euros, a Sonae ganhou 0,88% para 0,857 euros, a Altri avançou 0,54% para 7,440 euros e o BCP valorizou 0,49% para euros.

A Galp ganhou 0,22% para 15,675 euros por ação, num dia de perdas para o preço das matérias-primas e em que a Arábia Saudita garantiu não estar a considerar um embargo petrolífero ao ocidente após o conflito diplomático relacionado com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O crude WTI cai 0,22% para 68,97 dólares por barril e o brent recua 0,34% para 79,51 dólares por barril.

Efeito Itália e Ásia desvanece

“Os mercados europeus terminaram o dia em baixa. A subida das bolsas chinesas e a primeira reação do mercado obrigacionista à redução do rating da Itália deram um alento inicial aos índices acionistas”, explicaram os analistas do BPI.

Numa fase inicial, o mercado reagiu positivamente, com as yields italianas e o spread a diminuir face às alemãs. “No entanto, na segunda parte da sessão, as obrigações italianas perderam todo o terreno conquistado durante a manhã, alastrando a sua debilidade aos demais ativos europeus”, explicaram, acrescentando que “a época de resultados mantém-se como um dos principais temas da semana”.

O índice pan-europeu Euro Stoxx 50 perdeu 0,65%, enquanto o alemão DAX recuou 0,26%, o francês CAC 40 caiu 0,62%, o espanhol IBEX 35 desvalorizou 0,96%, o italiano FTSE MIB cedeu 0,60% e o britânico FTSE 100 deslizou 0,09%.

No mercado de dívida, os juros de países do norte e do sul da zona euro tomaram a mesma tendência de queda. No caso de Portugal, a yield das Obrigações benchmark, ou seja, a 10 anos recuaram 0,60 pontos base para 2,013%, enquanto em Espanha a queda por foi de 3,90 pontos para 1,696%.

A yield das Bunds alemãs a 10 anos recuou 1,20 pontos base para 0,448% e a das Obrigações francesas cedeu 1,90 pontos para 0,821%. Os juros das Obrigações italiana benchmark a 10 anos acabaram por subir 0,70 pontos base para 3,490%. O euro desvalorizou 0,47% para 1,1460 dólares.

[Notícia atualizada às 17h15]