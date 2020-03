Bolsas recuperam depois de segunda-feira negra. PSI 20 negoceia perto dos 4% com BCP a ganhar 9%

O principal índice bolsista português (PSI 20) ganha 3,94%, para 4.435,11 pontos, em linha com as principais praças europeias esta terça-feira, 10 de março. As bolsas recuperam após as fortes quedas de segunda-feira. Em Portugal, todas as 18 empresas cotadas valorizam.

“A ajudar o sentimento positivo sentido esta manhã estão as declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, que irá reunir com o Senado e os republicanos para discutir possíveis medidas que ajudem a minimizar o impacto económico do coronavírus, como um alívio nos impostos sobre trabalho”, comentou o MTrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Ainda que o governo italiano tenha decretado a extensão da quarentena imposta a todo o país, o que poderá condicionar o sentimento dos investidores, as praças apresentam sinais de recuperação.

Em Portugal, o setor energético é o de maior destaque. Depois do descalabro de segunda-feira, a Galp avança 4,44%, para 10,01 euros, a EDP cresce 3,75%, para 4,20 euros, e a EDP Renováveis soma 2,37%, para 12,08 euros, e a REN cresce 2,62%, para 2,54 euros.

Entre estas, destaque para a EDP, que anunciou na segunda-feira a venda da EDP Serviço Universal, através de cinco transações individuais de 70,60% do défice tarifário de 2020 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial por um montante de 825 milhões de euros.

Os títulos do Banco Comercial Português (BCP) também contribuem grandemente para a evolução do PSI 20. O banco liderado por Miguel Maya avança 9,08%, para 0,13 euros.

Mota-Engil (8,24%), Jerónimo Martins (2,61%), Pharol (8,24%) e Altri (4,72%) também impulsionam a bolsa portuguesa.