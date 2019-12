Bolsonoro procura comprador para cataratas de Iguacú

Três das principais belezas naturais do Brasil estão à venda. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão, na costa Atlântica. O Parque Nacional de Jericoacoara, no estado do Ceará, que inclui a praia com o mesmo nome, paraíso do windsurf. E a mais conhecida de todas – o Parque Nacional de Iguaçú, no estado do Paraná, que alberga as famosas cataratas entre a Argentina e o Brasil, consideradas a sétima maravilha natural do mundo.

Os três parques constam do Plano Nacional de Desestatização, ou PND, como é vulgarmente conhecido, o plano de privatizações e concessões lançado por Jair Bolsonaro para concretizar a sua agenda liberal e arrecadar receitas para o erário público.

O objetivo é “vender tudo” para reequilibrar as contas do país, disse recentemente o ministro da Economia, Paulo Guedes, apontando a fasquia de 250.000 milhões de reais, uns 55 mil milhões de euros. O governante admitiu, no entanto, que a execução do plano está a ser mais difícil do que o previsto inicialmente. Até à data, segundo avançou, as privatizações/concessões arrecadaram 100 mil milhões de reais, o equivalente a 21,83 mil milhões de euros.

Segundo avança a imprensa brasileira, o decreto referente à privatização/concessão dos parques naturais já foi publicado no Diário Oficial da União, o equivalente ao nosso Diário da República.