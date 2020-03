Bolt expande serviços no norte e chega a Viseu e Barcelos

Viseu e Barcelos são as duas novas cidades escolhidas pela Bolt em Portugal para expandir os seus serviços no norte do país. As duas cidades juntam-se a Guimarães, Aveiro, Águeda, Coimbra, Figueira da Foz, Matosinhos e Vila Nova de Gaia nesta região.

Além do serviço básico nestas zonas, a empresa de transporte de passageiros anunciou que também estará disponível o Bolt for Business – produto empresarial que tem como objetivo proporcionar às empresas uma plataforma para gerirem a mobilidade dos seus colaboradores.

“O lançamento em Viseu e Barcelos faz parte do nosso objetivo de aumentar a cobertura a nível nacional, sendo que consideramos fundamental disponibilizar estes serviços de mobilidade também no interior do país, e não apenas nas grandes cidades do litoral. A presença de um elevado número de jovens e estudantes, aliada ao aumento da procura dos serviços nestas regiões, leva-nos a acreditar que estas populações irão aproveitar bastante este tipo de mobilidade”, explicou David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

Para comemorar o lançamento, a Bolt lançou uma campanha de 50% de desconto para as primeiras cinco viagens de novos utilizadores.