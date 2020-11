Como fazer testes de Código da Estrada?

Está a tirar a carta de condução, mas está com algum receio de ainda não estar preparado para passar no exame de código? A plataforma online Bom Condutor é um serviço de apoio ao estudo do Código da Estrada, de forma a preparar futuros condutores para a realização do exame. Descubra, neste artigo elaborado pelo ComparaJá.pt, para que serve esta plataforma, como funciona e como pode fazer testes de código grátis.

Para que serve a plataforma Bom Condutor?

A plataforma Bom Condutor é um serviço online e totalmente gratuito, tendo como objetivo ajudar os futuros condutores a prepararem-se para o exame de código, dando acesso a material para a auxiliar a melhor compreensão do Código da Estrada, bem como disponibilizar testes de código para que possa pôr em prática os seus conhecimentos.

As questões e conteúdos disponibilizados no Bom Condutor estão atualizados de acordo com a versão mais recente do Código da Estrada, sendo que as perguntas dos testes são as utilizadas pelo IMT nos centros de exame.

No menu “Biblioteca”, pode ter acesso a documentação e diversos conteúdos que o ajudam a estudar e a preparar-se para o exame. Estão disponíveis para consulta resumos de várias matérias que fazem parte do Código da Estrada e que são avaliadas no exame, bem como informação sobre os sinais de trânsito, incluindo descrições e ilustrações dos mesmos.

Como funciona?

Na plataforma Bom Condutor pode criar um perfil de utilizador para aceder a matérias do Código da Estrada e fazer testes de preparação para o exame. A par disso, pode avaliar o seu Índice Bom Condutor (IBC), cujo objetivo é informá-lo se já se encontra preparado para o exame de código.

Este índice é calculado com base nas informações que a plataforma recolhe a partir dos testes que fez, como por exemplo, quantos realizou, média de respostas incorretas e número de testes concluídos com sucesso.

Depois da análise dessas informações, são atribuídos pontos ao seu desempenho, sendo-lhe dado um valor de IBC entre 0 e 100. Esta plataforma considera que um utilizador com um IBC de 70 já se encontra preparado para realizar o exame, sendo que quanto mais próximo de 100 for esse valor, melhor preparado estará.

Importante: O material de estudo disponibilizado pelo Bom Condutor não substitui um livro de Código da Estrada, tendo apenas como objetivo fazer um resumo da matéria, tornando-a de mais fácil compreensão, complementando a informação do livro de código.

Como criar uma conta de utilizador?

Para beneficiar da melhor experiência ao usar o Bom Condutor, é aconselhado que crie uma conta de utilizador. Desta forma poderá ter acesso à suas estatísticas, nomeadamente a quantas perguntas já respondeu, bem como à taxa das respondidas corretamente, taxa de aprovação nos testes que realizou, tempo médio que demora a completar um teste, entre outras.

Pode criar uma conta de utilizador no Bom Condutor de duas formas distintas: com o endereço de email ou através do seu perfil de Facebook.

Criar conta no Bom Condutor com o email

Para criar uma conta de utilizador com o email deve aceder à página de criação de conta disponibilizada na plataforma e seguir os passos abaixo:

Clicar em “Crie uma conta”; Digitar o seu email; Verificar a sua caixa de entrada, pois receberá um email da plataforma com as suas credenciais de acesso; Clicar em “Completar Registo”; Será reencaminhado para uma página do site, devendo preencher o formulário apresentado com os seus dados pessoais em falta; Clicar em “Guardar Dados” para completar o registo.

Não se esqueça:

A palavra-passe fornecida pela plataforma é temporária, pelo que deve alterá-la no passo 5, quando acede ao formulário para preenchimento dos seus dados pessoais.

Criar conta através do Facebook

Se preferir, pode fazer login na plataforma através da sua conta de Facebook. Para tal, basta seguir os passos abaixo:

Aceder à página de criação de conta; Selecionar a opção “Entre com o Facebook”; Autorizar o acesso ao seu nome, foto de perfil e endereço de email, clicando em “Continuar como (seu nome)”; Será reencaminhado para uma página do site, devendo preencher o formulário apresentado com os seus dados pessoais em falta; Clicar em “Guardar Dados” para completar o registo.

Quando editar os seus dados pessoais, tem a possibilidade de escolher a categoria da carta de condução a que é candidato. Desta forma, as informações no IBC serão referentes à categoria que escolher, sendo que os resultados de testes que faça de outras categorias, não serão contabilizados para o índice de preparação.

Pode alterar a categoria a que é candidato, a qualquer altura, nas suas definições de conta.

Como fazer testes de código?

Os testes de Código da Estrada estão disponibilizados no Bom Condutor de forma gratuita, podendo realizá-los a qualquer altura.

Para ter acesso aos testes basta fazer login na sua conta de utilizador e, no menu do lado esquerdo, clicar em “Testes de Código”.

Ao selecionar esse menu será apresentada uma página com várias opções, sendo que pode escolher o teste recomendado ou selecionar uma categoria específica.

Que tipos de testes são disponibilizados?

A plataforma disponibiliza vários tipos de testes, sendo que pode optar por fazer o teste recomendado, que é preparado com base no seu perfil, tendo em consideração a categoria a que se está a candidatar e a sua prestação nos testes que fez até à data.

Pode ainda optar por realizar testes de código por categoria, ou seja, quando acede ao menu dos testes são disponibilizadas várias categorias à escolha, sendo estas:

B – Candidatos às categorias B ou B1;

A – Candidatos à categoria A já habilitados com a categoria B;

A + B – Candidatos à categoria A não habilitados com a categoria B;

AM – Antiga licença de ciclomotores;

C – Candidatos à categoria C;

D – Candidatos à categoria D.

Se preferir realizar estes testes de código, deve selecionar a categoria à qual se está a candidatar e que indicou no seu perfil. Depois de selecionar a que pretende, deve escolher o tipo de teste que quer fazer. Existem cinco tipos de teste:

Exame – teste com questões aleatórias, distribuídas equitativamente por tema. É dada prioridade a questões a que ainda não respondeu; Novas – teste apenas com questões às quais ainda não respondeu; Temático – teste com questões de um ou mais temas específicos, dentro dos que selecionar; Difícil – teste com questões mais falhadas pelos utilizadores da plataforma; Erradas – teste com questões às quais errou nas respostas.

Garanta a sua segurança e a dos que o rodeiam

Todas as questões e imagens utilizadas no site Bom Condutor são da autoria do IMT e são perguntas utilizadas nos centros de exame públicos (IMT) e privados, contribuindo para que faça um estudo profundo e se prepare, devidamente, para o exame, evitando assim custos acrescidos – que ascendem às centenas de euros – se tiver de repetir.

As perguntas da plataforma são ainda regularmente atualizadas, mediante as alterações feitas ao Código da Estrada, bem como são adicionadas novas questões à base de dados, sempre que o IMT lança novas.

De notar que conhecer a fundo o código da estrada é essencial para garantir uma circulação mais segura na estrada, reduzindo o flagelo das mortes na estrada – só em 2019 foram 472 vítimas mortais -, sendo ainda algo que, potencialmente, se traduzirá num prémio mais baixo no seguro automóvel dado que as seguradoras atribuem bónus aos condutores que não apresentem sinistros da sua responsabilidade.