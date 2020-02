BP junta-se à missão da descarbonização até 2050

O novo chefe-executivo da BP tem a ambição de reduzir a pegada de carbono da gigante do petróleo para net zero até 2050, ao mesmo tempo que se compromete em reduzir a intensidade de carbono da energia que vende em 50% no mesmo período. Bernard Looney, que substituiu o ex-chefe da BP, Bob Dudley, no início deste mês, afirmou que a BP terá que fazer algumas mudanças se pretende desempenhar um papel importante no futuro do sistema energético.

“Está claro para mim, e para as nossas partes interessadas que, para que a BP consiga fazer a sua parte e servir o nosso propósito, precisamos de mudar. E queremos mudar – isso é uma coisa certa para o mundo e para a BP ”, afirmou.

De acordo com a notícia avançada pelo “The Guardian”, esta quarta-feira, a empresa britânica vai lançar uma nova equipa encarregada de estabelecer um roteiro para a BP desempenhar um papel na descarbonização do sistema de energia, seguindo assim a liderança de outras grandes empresas de petróleo. Esta nova equipa vai reportar aos membros de executivos seniores da BP em setembro uma nova estratégia que incluirá medidas de compensação de carbono (como a plantação de árvores), investimentos em energia limpa e transportes e redução na quantidade de petróleo que se produz a longo prazo.

A gigante anunciou também que planeia limpar as fugas de metano dos seus projetos à base de petróleo e gás e desempenhar um papel mais ativo no lobby de políticas que estimulam a ação climática.

A BP tem enfrentado críticas crescentes do público devido à sua contribuição para a crise climática. Por isso, Looney anunciou ainda que a empresa iria cortaria seus gastos com “patrocínio de reputação” corporativo e redirecionaria os fundos para promover a ação climática.