BPI assina protocolo com Agricultores do Ribatejo para financiar empresas agrícolas

O BPI e Associação de Agricultores do Ribatejo (AAR) celebraram um protocolo para apoiar o financiamento das empresas agrícolas. Com este protocolo, mais de 350 associados da AAR vão contar com a assessoria de equipas especializadas do BPI e ofertas específicas de crédito dirigidas ao sector agrícola e agroindustrial.

A Agricultura é um dos sectores prioritários eleitos pelo BPI, refere a instituição financeira. O Banco assume “a liderança destacada” na linha de crédito de curto prazo à agricultura, silvicultura e pecuária do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), com uma quota de 48% do montante total de crédito enquadrado e lidera igualmente em número de pedidos de adiantamento de subsídios à exploração concedidos pelo IFAP e validados pela CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), com uma quota de 59%

Em comunicado o BPI relata que na assinatura do protocolo comercial, foi representado pelo Diretor Coordenador da Direção de Negócios de Agricultura, Turismo e Imobiliário, João Folque Patrício. Já a Associação de Agricultores do Ribatejo (AAR) foi representada pelos membros da direção Nuno Coimbra e Carlos Henriques.

“A parceria entre as duas entidades, assinada na sede da AAR, tem como finalidade apoiar os cerca de 350 associados (empresas / empresários agrícolas) da AAR na escolha das melhores soluções de financiamento”, explica o banco. “O BPI apresenta um conjunto de soluções completas que se adequam às múltiplas necessidades das empresas agrícolas e agroindustriais, nomeadamente para apoio à tesouraria e ao investimento”, adianta o comunicado.

O Banco aposta também na simplificação do processo de contratação das operações, com um acompanhamento dedicado de equipas especializadas.

A AAR foi fundada em 1976, com sede em Santarém e tem cerca de 350 associados, sendo uma referência na Lezíria do Tejo.