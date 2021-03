BPI sobe ‘target’ dos CTT em 20%, mas corta recomendação devido à incerteza sobre a concessão

O CaixaBank BPI subiu esta quarta-feira o preço-alvo que atribui aos títulos dos CTT Correios de Portugal em 20%, para 3,50 euros por ação e face à cotação atual de 3,22 euros, com base em novas estimativas que incorporam um maior crescimento dos resultados do negócio de Expresso & Encomendas, que deverá mais que compensar o declínio do negócio tradicional do correio.

O banco aumentou em 12% a estimativa do EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo para o período 2021-2030, excluindo o Banco CTT, baseado numa subida de 73% nas estimativas para o negócio de Expresso & Encomendas e uma queda de 2% no correio tradicional.

Acrescentou que os resultados do quarto trimestre “confirmaram a tendência de recuperação”, com destaque para o disparo de 36% no Expresso & Encomendas, num período em que o volume de correio tradicional desceu 14,6%.

Salientaram ainda que os resultados do negócio de Expresso & Encomendas têm suportado um rally nas ações dos CTT, com um ganho de 26% num mês, superando em 22% o desempenho das pares no setor postal.

O BPI vincou ainda que os CTT preveem crescimento “dois dígitos elevados” nas receitas do expresso, Banco CTT e serviços financeiros, uma subida que deverá compensar o declínio de até 10% no negócio tradicional.

Em entrevista publicada na edição semanal do Jornal Económico, João Bento, CEO dos CTT, afirmou que “em 2021 vamos ter um ano em que pela primeira vez os proveitos [receitas] das outras áreas de negócio são superiores aos proveitos do correio”.

O BPI cortou, no entanto, a recomendação das ações dos CTT para ‘Neutral’ para ‘Buy’. Recordou que o Governo criou um grupo de trabalho para a nova concessão do serviço postal universal para depois de 2021 com um prazo de 60 dias para apresentar as conclusões, ou seja, até ao final de abril.

“A imprevisibilidade do resultado desta decisão política, aliada à ausência de upside ao nosso cenário base numa base risco/recompensa levou-nos a cortar a recomendação, explicou.