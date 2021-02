BPI tem 5.620 milhões de euros de crédito em regime de moratória

O BPI acaba de reportar que em moratórias de crédito tem 97,5 mil contratos abrangidos por moratórias correspondendo a 5.620 milhões de euros de crédito (sendo que 98,2% dos clientes estão em situação regular e não pioraram a sua situação financeira). “Não antevemos para já o problema significativo no BPI”, disse.

Detalhando, o crédito habitação em moratória soma 2.495 milhões de euros; o crédito pessoal e financiamento automóvel, totalizam 333 milhões de euros e o crédito a empresas soma 2.792 milhões de euros.

Recorde-se que o prazo para aderir às moratórias decorre até 31 de março, sendo que o prazo da moratória é até fim de setembro.

“Cerca de 25% das moratórias vão vencer agora em março e uma parte foram prolongadas para setembro”, disse o CEO do BPI sobre o caso concreto do banco.

“São medidas transitórias”, defendeu João Pedro Oliveira e Costa sobre as moratórias. O presidente do BPI também alerta que há sectores mais afetados que outros e que isso deverá ser tido em conta “em qualquer solução que se venha a adotar para lá de setembro de 2021”, disse. O responsável pelo BPI está assim alinhado com a opinião do presidente da Associação Portuguesa de Bancos nesta matéria.

O presidente da APB, em entrevista ao Jornal Económico, que a nova prorrogação das moratórias só deve abranger clientes dos sectores mais afetados pelo confinamento. A decisão cabe no entanto à Autoridade Bancária Europeia.

Em termos de linhas de crédito, o BPI recebeu cerca de 8.400 candidaturas às linhas de crédito de apoio público Covid-19 correspondentes a 722 milhões de euros, em crédito contratado pelo BPI e crédito aprovado ou em análise pela Sociedade de Garantia Mútua.

O banco tem 2.909 milhões de euros de linhas de crédito BPI Empresas disponíveis para utilização imediata no final de 2020.

No que toca ao compromisso social, o BPI e Fundação la Caixa lembra que reforçaram o compromisso com Portugal em 2020.

Na área social, o BPI e a Fundação ”la Caixa” executaram todos os seus programas e apoios previstos para 2020, num total de 26 milhões de euros.

“Entre outros programas, destacam-se os Prémios BPI ”la Caixa”, no valor de 3.75 milhões de euros, atribuídos anualmente a fim de apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos. Os Prémios – Infância, Seniores, Solidário, Capacitar e Rural – inserem-se na política de responsabilidade social do BPI e são financiados pela Fundação la Caixa”, diz a instituição.

No âmbito do combate aos efeitos da pandemia, “o BPI e a Fundação la Caixa lançaram ainda iniciativas especiais de apoio aos mais vulneráveis, em associação com outros mecenas: 1,7 milhões angariados para a Rede de Emergência Alimentar; 1.000 computadores novos entregues a escolas e mais de 500 tablets distribuídos para facilitar a comunicação entre doentes e famílias”, lembra a instituição.

“Em 2020, o BPI e a Fundação la Caixa através das suas iniciativas deram o seu contributo para a totalidade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em matéria de compromisso com: Pessoas, Sociedade, Planeta e Alianças e Parcerias estratégicas”, diz o banco.

O BPI e a Fundação ”la Caixa” estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.