BPI vai dar 525 mil euros às startups mais inovadoras nos Prémios EmpreendedorXXI

O BPI vai distinguir as start-ups mais inovadoras de Portugal nos Prémios EmpreendedorXXI, anunciou o banco em comunicado.

Este ano, a iniciativa é organizada pelo BPI e pela divisão do CaixaBank especializada em empresas tecnológicas inovadoras e respetivos investidores, a DayOne.

Os Prémios EmpreendedorXXI vão atribuir dois prémios às empresas com maior impacto na sua área geográfica de origem, um na zona Norte e Centro e outro em Lisboa, Sul e Ilhas. Os vencedores territoriais receberão 5 mil euros.

Além do prémio territorial, as empresas candidatas concorrem ainda a nível global (Portugal e Espanha) aos prémios setoriais, nos casos em que pertençam a cada um dos setores selecionados: AgroTech, HealthTech, CommerceTech, Fin&InsurTech, ImpactTech e TourismTech. Os vencedores de cada um dos sectores recebem um prémio no montante de 25 mil euros.

Todos os vencedores terão acesso a um programa de acompanhamento em Silicon Valley, organizado pela Esade em colaboração com a Singularity University, ou participarão num curso internacional de crescimento empresarial, Ignite Fast Track, da Universidade de Cambridge (Reino Unido).

“Os prémios serão entregues no âmbito de jornadas dedicadas à inovação, em Lisboa e no Porto. Este programa foi criado em Espanha e está a ser desenvolvido em Portugal pelo Grupo CaixaBank para reunir em cada país os principais players do ecossistema empreendedor, tecnológico e investidor”, lê-se no comunicado.

No total, a edição de 2018 distribuirá cerca de 525.000 euros em prémios, “tornando-se numa das iniciativas para empreendedores com maior relevância económica na Península Ibérica”, diz a instituição.

Com esta iniciativa, o BPI espera que os Prémios EmpreendedorXXI, que se realizam em Portugal pelo segundo ano consecutivo, “sejam uma referência para as start-ups nacionais e um avanço decisivo para impulsionar os melhores projetos de empreendedorismo do país”, referem.

“As empresas tecnológicas e inovadoras de Portugal, com elevado potencial de crescimento e com menos de três anos de atividade, podem apresentar as suas candidaturas até 12 de dezembro através da página www.empreendedorXXI.pt.