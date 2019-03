Bracinha Vieira diz que Novo Banco só vai pedir 3.000 milhões ao Fundo de Resolução

José Bracinha Vieira, um dos dois membros em funções na comissão de acompanhamento, disse na COFMA, que acredita que o Novo Banco não vai pedir mais ao Fundo de Resolução do que 3.000 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de capital contingente (que tem um limite de 3,89 mil milhões.

O membro da comissão de acompanhamento diz ainda que conta que em 2020 o Novo Banco atinja o breakeven e seja nessa altura feita a última call ao mecanismo do Fundo de Resolução.

A comissão de acompanhamento do banco espera mais injeções de capital nos próximos dois anos.

Bracinha Vieira explicou que o valor bruto dos ativos que estavam sob o mecanismo de capital contingente eram, em junho de 2016, 12,7 mil milhões de euros. Na altura era quase só créditos e exposição a Fundos de Reestruturação, depois, alguns dos créditos converteram-se em imóveis por dação em cumprimento. Em dezembro de 2018 esse valor bruto baixou para 7,52 mil milhões. Em temos líquidos o valor era em junho de 2016 de 7,2 mil milhões e em dezembro de 2018 de 4 mil milhões de euros.

Depois, disse Bracinha Vieira explicou que há 649 milhões de euros que transitaram para este ano, mas há vendas de carteiras em curso, nomeadamente está prevista a venda de uma carteira denominada de Projecto Nata 2. Nessa altura o presidente da comissão clarificou que “é um projeto que está a ser construído para ser discutido intensamente com o Fundo de Resolução”.

Bracinha Vieira disse que o valor estimado de perdas em 2019, com a carteira de ativos do CCA (mecanismo de capital contingente é de 400 milhões de euros.

Sobre a venda das carteiras de crédito (projecto Nata e projecto Viriato) explicou que o mercado paga 20% a 30% do valor nominal, e que a alternativa à venda é ficar com esses créditos tóxicos no balanço. O papel do Novo Banco tem sido encontrar quem está disponível para recuperar esse ativo,

O responsável pelo acompanhamento da evolução dos ativos que estão cobertos pelo mecanismo de capital contingente admite também que possa haver alguma libertação de imparidades já constituídas, se as vendas superarem o valor pós-imparidades.

José Bracinha Vieira, um dos dois membros em funções na comissão de acompanhamento, considera que “o prejuízo de 2018 foi anómalo”. Explica que os números foram influenciados por perdas fiscais de 620 milhões de euros devido à anulação de prejuízos fiscais reportáveis.

Sobre o rácio de capital que é o trigger para chamar o Fundo de Resolução ao abrigo do acordo de capitalização contingente a injetar dinheiro no Novo Banco, Bracinha Vieira explicou que o Fundo de Resolução paga uma folga de 1,5% em cima do rácio de CET1 de 12%. Porque o rácio de capital CET1 do Novo Banco tem de ficar no mínimo com 13,5%.

Bracinha Vieira explicou ainda o grande problema que ataca o Novo Banco: a baixa margem financeira.

O Novo Banco tem uma margem financeira de 1,09%, que compara com 2,4% do BCP. Esta margem financeira é muito baixa e isso penaliza muito o Novo Banco. “Não é por falha da gestão, mas é porque o banco herdou estes ativos”, disse.

Portanto é essencial o banco reduzir o custo do passivo, como o tem vindo a fazer, para melhorar a margem, disse. Uma das operações de redução do passivo foi o LME, recompra de obrigações.

Já José Rodrigues Jesus disse aos deputados que quando aceitou a função “sabia ao que ia, sabia que era mau, mas não sabia que era tão mau”.

(em atualização)