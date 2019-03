Brand Finance revela as 300 telecoms mais valiosas de 2019. Há ‘portuguesas’ na lista

A consultora Brand Finance publicou esta semana a edição de 2019 sobre as 300 marcas de operadoras de telecomunicações mais valiosas do mundo. Das que atuam em Portugal, apenas o grupo Vodafone, que atua no mercado luso por via da Vodafone Portugal, está no restrito grupo das dez marcas de operadoras mais valiosas do mundo.

A luta no mercado das telecomunicações é evidente e cada vez mais agressiva e a Vodafone, a atuar em Portugal desde 2001, após o grupo britânico adquirir a participação maioritária da extinta Telecel em 2000, é a sétima marca de telecomunicações mais valiosa do mundo, numa lista de 300 operadoras. O valor da marca Vodafone cresceu 13,8%, para 21.322 milhões de dólares – com a subida de 2.548 milhões face aos 18.774 milhões de dólares atribuídos em 2018, a marca do grupo saiu da décima posição.

Quanto ao restante top10 não se registaram alterações significativas. As norte-americanas AT&T (87.005 milhões de dólares) e Verizon (71.154 milhões), seguidas da China Mobile (55.670 milhões), continuam a liderar o indicador da Brand Finance.

O restante top10 é completo pela T – Deutsche Telekom (46.259 milhões), pelo NTT Group Japan (41.670 milhões), pela norte-americana Xfinity (27.098 milhões), pela francesa Orange (21.005 milhões), pela China Telecom China (20.636 milhões) e pela japonesa SoftBank (19.295 milhões).

Apesar das ligeira mudanças na classificação, verifica-se a particularidade de todas as marcas telco no top10 terem capitalizado o seu valor.

Marcas do grupo Altice e Nos caem na classificação mundial

A holandesa Altice, que atua em Portugal através da Altice Portugal, dona da Meo e PT Empresas, mantém-se no ranking da Brand Finance, depois de ter surgido pela primeira vez em 2018, na posição 68. O valor da marca da operadora não é revelado publicamente, mas é observável um decréscimo na avaliação. A marca da Altice ocupa o lugar 76 em 2019.

As marcas Meo e PT Empresas também estão entre as 300 mais valiosas do mundo, mas com piores classificações do que o registado no ano passado. A Meo está na posição 135, quando na última edição deste estudo ocupava o lugar 121. Já a PT Empresas caiu da posição do lugar 140 paraa posição 162.

Já a Nos surge na posição 125, depois de ter alcançado o lugar 120 no estudo do ano passado.