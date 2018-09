Brasil: Haddad sobe nas sondagens e acentua polarização entre esquerda e direita

A subida nas intenções de voto do candidato Fernando Haddad, que substitui Lula da Silva como candidato nas presidenciais do Brasil, mostra uma polarização da esquerda com a extrema-direita representada por Jair Bolsonaro.

Uma sondagem divulgada hoje pela Confederação Nacional Dos Transportes (CNT/MTA) coloca Jair Bolsonaro (28,2%) na liderança das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (17,6%), Ciro Gomes (10,8%) e Geraldo Alckmin (6,1%).

Segundo o levantamento, “o cenário atual mostra tendência de nova polarização entre esquerda e direita, dessa vez representadas pelos candidatos Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL) e Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores – PT)”, referem os autores.