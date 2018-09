Brasileiros procuram um choque de civilidade em Portugal

Portugal é um excelente produto, aqui não há ‘moda’, tem economia dinâmica, estruturas, segurança, um clima fabuloso, comida, o povo, a parte geográfica, importante para os brasileiros, junto com a língua, é um mix de situações e de características que torna o país uma ‘joia’. É importante que os portugueses lapidem cada vez mais essa ‘joia’ e pensem no longo prazo e definam em sociedade o que é melhor para o país e como deve ser o futuro. Quem o afirma é Felipe Cavalcante, presidente da ADIT – Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, que está neste momento em Portugal, com uma comitiva de investidores brasileiros numa missão técnica.

A relação entre Portugal e Brasil no setor imobiliário sempre foi muito estreita e o responsável em entrevista ao Diário Imobiliário revela que está muito feliz com a retoma do dinamismo imobiliário e turístico português. “Temos uma relação há muito tempo com Portugal e vi tudo o que o país sofreu, agora merece tudo o que está a acontecer. Também é importante ter consciência de que isso vai acabar. Tudo na vida são ciclos e a própria crise do Brasil é prova disso, tal como terminou aquele período em que Portugal estava deprimido em termos de negócios e dinamismo económico”, salienta. Cavalcante adianta que é importante que as pessoas aproveitem este período ao máximo, “mas não se alavanquem, não se exponham demais a riscos e débitos, porque quando o ciclo mudar não sei se a curto ou a longo prazo, certamente a conta chegará”.

Quanto ao facto dos brasileiros serem das nacionalidades que mais têm investidos em imobiliário em Portugal, Felipe explica que depois do ciclo longo de governos de esquerda, os brasileiros ficaram desiludidos com o país. A grave crise reforçou isso e levou as pessoas a procurar outras alternativas, cansadas da corrupção, da insegurança, apesar de se verificar apenas em lugares pontuais. “O que as pessoas estão procurando em Portugal é um choque de civilidade, de poder andar sem medo na rua, saber que as coisas funcionam e que não há ‘jeitinho’. Por incrível que pareça as pessoas que procuram isso no Brasil são a maioria e a situação política no país ainda não reflete essa realidade. “As pessoas procuram essa experiência, tudo isso impulsionado pela crise económica brasileira, em contrapartida, Portugal está num momento propício e positivo”.