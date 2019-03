Brexit: Acordo de Saída já era. Segue-se a votação sobre o ‘no deal’

O Parlamento britânico chumbou há momentos o acordo do Brexit proposto pela primeira-ministra, Theresa May, com 391 votos contra e 242 votos a favor.

Com o segundo chumbo parlamentar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Westminster voltará a ser chamado já amanhã, dia 13, para votar sobre a possibilidade de uma saída sem acordo, um cenário conhecido como no deal Brexit.

Se o Parlamento aprovar o no deal, teremos um hard Brexit e o Reino Unido sairá da UE sem acordo. Ainda assim, permanecerá uma questão em aberto: será que o Reino Unido saí da UE, sem acordo, no dia 29 de março?

Mas, caso contrário, se esta quarta-feira o no deal for chumbado no parlamento, haverá nova votação na quinta-feira, dia 14. Desta vez, os deputados britânicos debruçar-se-ão sobre a possível extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa.

Na quinta-feira, das duas uma: ou os deputados chumbam a extensão do artigo 50, ou aprovam-na.

No primeiro caso, não haverá extensão do artigo 50, nem uma saída com acordo do Reino Unido da UE, permanecendo uma questão no ar: será que o Reino Unido saí da UE, sem acordo, no dia 29 de março?

No segundo caso, os deputados aprovam a extensão do artigo 50 e Theresa May terá de ir a Bruxelas para mais uma ronda de negociações, desta vez pedindo a extensão do prazo para continuar as negociações para consumar a saída do Brexit. Para tal, o Conselho Europeu tem de decidir, por unanimidade, prorrogar esse prazo.