Brexit levou 77 mil milhões de euros à economia britânica

A economia do Reino Unido perdeu mais de 77 mil milhões de euros desde que teve lugar o referendo que determinou a saída da União Europeia, de acordo com as estimativas da agência S&P Global Rating, que calcula que, sem o Brexit em perspetiva, o PIB britânico seria 3% maior do que os números conhecidos.

A Standard & Poor’s deverá rever o rating do Reino Unido no final deste mês, a 26 de abril, sendo que nessa altura será divulgado o rating da dívida de longo prazo que atualmente se situa em ‘AA’ com perspetiva negativa, o que deixa aberta a porta a uma possível desvalorização da nota de solvência britânica.

De acordo com os cálculos da agência de rating, a atividade económica do Reino Unido terá perdido, em média, cerca de 7,7 mil milhões de euros em cada um dos dez trimestres que passaram desde a celebração do referendo, em junho de 2016, pelo que a agência estima que, se não tivesse existido o referendo, o PIB britânico de 2018 teria mais 2,4% e 3,4% do que os valores reais.