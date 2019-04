Brexit: Negociador-chefe da UE ainda acredita numa saída limpa do Reino Unido

Um dia depois de os deputados britânicos terem rejeitado as quatro opções alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE),vulgo brexit, nos moldes defendidos pela primeira-ministra Theresa May, o negociador-chefe da UE para o brexit, Michel Barnier, afirmou esta terça-feira que o cenário de uma saída sem acordo tornou-se, agora, “mais provável, mas ainda é possível ter esperança em evitá-lo”.

Esta terça-feira, a Câmara dos Comuns vão pronunciar-se sobre as propostas de May e, a partir de Bruxelas, Barnier salientou que terá de existir um “voto positivo” para evitar um hard brexit a 12 de abril. Ou seja, uma saída sem um acordo com Bruxelas.

“Nunca quisemos o cenário sem acordo. Mas a União Europeia já está pronta. Fica mais claro de dia para dia”, disse o responsável durante um evento do think-thank European Policy Centre, que se realizou na capital belga.

Os avisos de Bruxelas chegam um dia depois de uma nova votação inconclusiva por parte do Parlamento britânico, que na segunda-feira rejeitou quatro alternativas ao acordo proposto pela primeira-ministra Theresa May. A 27 de março, o parlamento britânico votou a oito alternativas à proposta de acordo com Bruxelas de May, sendo que todas elas foram igualmente vetadas pelos deputados britânicos.

Agora, segundo Michel Barnier e apesar de um acordo ser possível, uma nova extensão do prazo para a saída do Reino Unido da UE “traria riscos significativos para a União Europeia, e por isso seria necessária uma forte justificação”.

De acordo com o “The Guardian”, um adiamento para além de dia 12 de abril ou 22 de maio só seria possível em caso de marcação de eleições antecipadas ou com a realização de um segundo referendo.