Brexit: Parlamento falha consenso e mantém processo encalhado em Londres

Segundo o Euronews, que está a acompanhar em direto a votação do Brexit, a Câmara baixa do Parlamento do Reino Unido debateu e rejeitou as quatro moções previamente aceites pelo Presidente da Assembleia, John Bercow, o já famoso “speaker” responsável por impôr a ordem na Casa dos Comuns.

Trata-se das quatro opções alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

As duas propostas que tinham tido mais votos na quarta-feira passada na Câmara dos Comuns, e que eram a realização de um novo referendo sobre qualquer acordo de saída concluído com Bruxelas e o estabelecimento de uma união aduaneira com a União Europeia foram chumbadas por 292 votos contra e 280 a favor, no primeiro caso, e 276 votos contra e 273 a favor, no segundo caso.

A terceira proposta conhecido por “Noruega +” ou “Mercado Comum 2.0” e que previa a manutenção do Reino Unido no mercado único com liberdade de circulação de pessoas e bens mas com uma união aduaneira específica com a UE também foi chumbada por 282 votos a favor contra 261 votos contra. Por último a quarta proposta que propunha que em caso de não haver acordo para o Brexit, que os deputados votassem a favor ou contra uma saída sem acordo (no deal) dois dias antes da data e se ganhasse o contra não saíam da UE foi chumbada com 292 votos contra e 191 a favor.

“Estamos a acompanhar em direto na Euronews o que está a acontecer em Westminster e vamos transmitir-lhe em direto o resultado da votação destas quatro propostas eleitas de um total de oito apresentadas esta segunda-feira à consideração do “speaker”, diz o Euronews.