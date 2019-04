Brexit: Partido Trabalhista “desiludido” com Theresa May

O Partido Trabalhista britânico, principal formação da oposição, declarou-se hoje “desiludido” com as conversações realizadas desde quarta-feira com o Governo para tentar sair do impasse sobre o ‘Brexit’, lamentando a ausência de “verdadeira mudança” na posição do executivo.

“Estamos desiludidos por o Governo não propor nem verdadeira mudança, nem cedência”, declarou um porta-voz do ‘Labour’ em comunicado, referindo-se ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo executivo da primeira-ministra conservadora, Theresa May, com Bruxelas, e já três vezes chumbado pela Câmara dos Comuns, que a chefe do Governo continua a afirmar ser a única solução para o ‘Brexit’.

“Exortamos a primeira-ministra a propor verdadeiras alterações ao seu acordo para encontrar uma alternativa que possa obter o apoio do Parlamento e unir o país”, lê-se no documento.

As negociações começaram quando Theresa May pediu ao líder trabalhista, Jeremy Corbyn, para se reunir com ela com o objetivo de encontrarem uma solução para o impasse em que o país se encontra.

Os trabalhistas querem um ‘Brexit’ mais moderado, que mantenha o Reino Unido numa união aduaneira com a UE após o seu divórcio do bloco comunitário.

Falando durante uma visita ao sul de Gales para celebrar a vitória do seu partido numa eleição intercalar em Newport West, Jeremy Corbyn disse: “Não houve qualquer avanço óbvio por parte do Governo, até agora, mas vamos continuar as conversações”.

“Temos que pôr fim a este processo para que haja um certo grau de segurança e consistência para as pessoas de todo o Reino Unido”, acrescentou.

Corbyn indicou ainda que a perspetiva de um segundo referendo poderá estar “presente no debate”, que pensa “decorrerá na próxima semana” na Câmara dos Comuns, mas acrescentou: “Só o Governo sabe se isso será debatido ou não”.