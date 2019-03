Brexit: “Podemos nunca sair da União Europeia”, avisa Theresa May

Theresa May afirmou esta sexta-feira que, se o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (EU) que vai novamente a votos no dia 12 (terça-feira) for chumbado uma vez mais, o Reino Unido pode nem chegar a sair da União Europeia

”Podemos não sair da UE durante vários meses, podemos sair sem a proteção que o acordo nos garante. Ou podemos nunca chegar a sair”, rematou a primeira-ministra britânica na cidade de Grimsby, enquanto discursava para uma multidão de trabalhadores locais do setor energético. “Na próxima semana, Westminster tem de fazer uma escolha crucial. Ou apoia o acordo do Brexit ou o rejeita”, sublinhou.

”Tal como os deputados vão enfrentar uma grande escolha na próxima semana, a União Europeia também tem que fazer uma escolha. Nós somos ambos participantes neste processo. É do interesse europeu que o Reino Unido saia com um acordo”, alertou durante o seu discurso.

MPs face a "crucial choice"

Back the deal and the UK will leave the EU, reject it and "no one knows what will happen… we may never leave at all"

PM Theresa May gives #Brexit speech in Grimsby https://t.co/OOeh5KZYwI pic.twitter.com/hOQ2oIGeTy

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 8, 2019